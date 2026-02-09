Milán-Cortina investigará por qué se están rompiendo las medallas de los Juegos

07 February 2026, Italy, Tesero: Sweden's gold-medallist Frida Karlsson holds her medal in her hand after the Women's Nordic skiing/cross-country skiing 10km + 10km Skiathlon competition at the 2026 Winter Olympic games. The manufacture of Olympic medals - Daniel Karmann/dpa

Varios medallistas han desvelado que sus preseas están dañadas

MILÁN (ITALIA), 9 Feb. (dpa/EP) -

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo han anunciado este lunes que investigarán la fabricación de las medallas olímpicas, después de que varios deportistas denunciaran que sus preseas se están rompiendo.

La campeona olímpica estadounidense de descenso Breezy Johnson, la medallista de plata sueca en esquí de fondo Ebba Andersson, la patinadora artística estadounidense Alysa Liu y el medallista de bronce alemán en biatlón Justus Strelow han sufrido percances, especialmente al saltar para celebrar sus victorias. Strelow la arregló él mismo, aunque con un arañazo.

Johnson avisó a sus compañeros el domingo. "No saltéis con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará", dijo ante los periodistas. La medalla se cayó del cordón y Johnson dijo que había quedado "un poco rota".

El director de operaciones de los Juegos, Andrea Francisi, explicó a los periodistas que eran conscientes de la situación y que estaban investigando cuál era exactamente el problema.