El Milan destituye a Allegri y a gran parte de la cúpula directiva tras no entrar en Champions

26 April 2026, Italy, Milan: AC Milan head coach Massimiliano Allegri gestures on the touchline during the Italian Serie A soccer match between AC Milan and Juventus FC at the Giuseppe Meazza Stadium. Photo: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa - -/LaPresse via ZUMA Press/dpa

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El AC Milan ha destituido este lunes a su entrenador, Massimiliano Allegri, al director ejecutivo, al director deportivo y al director técnico del club después de que el conjunto 'rossonero' no consiguiese clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones al perder el domingo ante el Cagliari en San Siro (1-2).

"Ha llegado el momento del cambio y de una reorganización integral de las operaciones futbolísticas. Con efecto inmediato, nos despedimos del CEO Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare, del entrenador Massimiliano Allegri y del director técnico Geoffrey Moncada. Agradecemos a cada uno de ellos su arduo trabajo y dedicación al AC Milan durante sus respectivas etapas", informó la entidad en un comunicado.

Además, el club desveló que próximamente se anunciarán nombramientos para cubrir estos puestos vacantes "con el objetivo de estar listos y bien preparados para la próxima temporada".

La derrota en casa frente al Cagliari condenó al Milan, con 70 puntos, a la quinta plaza, mientras el campeón Inter de Milán (87), el Nápoles (76), la AS Roma (73) y el Como de Cesc Fàbregas (71) se aseguraron los billetes para la Champions.

"Tras la decepción del año pasado, el mandato que la directiva se fijó para el club fue regresar a la Champions League y sentar las bases para ganar de forma consistente en lo más alto de la Serie A. Durante la mayor parte de esta temporada, estuvimos entre los dos primeros puestos de la Serie A, con posibilidades reales de luchar por el Scudetto. El tramo final fue totalmente irregular con respecto al rendimiento hasta ese momento, y la decepcionante derrota de anoche en el último partido convirtió la temporada en un fracaso rotundo", apuntó el AC Milan.