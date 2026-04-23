Militao y Güler sufren lesiones en el bíceps femoral

Arda Guler of Real Madrid CF gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tendrá las bajas del defensa madrileño Eder Militao y el centrocampista turco Arda Güler para el duelo de este viernes ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja por sendas lesiones en el bíceps femoral, informó este jueves el conjunto madridista.

El central, que prácticamente acaba de volver de una lesión de larga duración, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo durante el tramo final de la primera parte del partido ante el Deportivo Alavés y tuvo que ser sustituido por Antonio Rüdiger.

Álvaro Arbeloa apuntó este jueves en rueda de prensa antes de conocer el alcance de la dolencia del zaguero que no parecía grave, aunque todo hace indicar que Militao podría ser ya baja lo que resta de temporada, un total de seis partidos.

Un panorama que se asoma similar para el centrocampista Arda Güler, que disputó una hora de partido el pasado martes y que no estuvo en la sesión de entrenamiento de este jueves. El turco sufre una lesión muscular también en el bíceps femoral, aunque en su caso el de la pierna derecha.