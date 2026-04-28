Militao pasa por el quirófano y estará de baja varios meses

Eder Militao of Real Madrid CF is injured during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa brasileño Eder Militao afrontará otro largo periodo lejos de los terrenos de juego después de pasar este martes por el quirófano por la rotura muscular que se produjo en el partido contra el Deportivo Alavés y que le hará perderse el Mundial de Fútbol de este verano con su selección.

"Nuestro jugador Éder Militao ha sido intervenido hoy martes con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Militao comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación", informó el conjunto madridista en un comunicado.

El central se hizo daño en los compases finales del choque contra el Alavés del pasado 21 de abril y se confirmaron los peores pronósticos para un futbolista que no ha parado de encadenar lesiones graves desde noviembre de 2024 cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado.

El brasileño reapareció en el Mundial de Clubes de 2025 y cuando volvía a ser importante en la defensa del Real Madrid, encadenó dos problemas musculares, el último a principios de diciembre y el cual le tuvo sin jugar hasta finales de marzo. Ahora, vuelve a sufrir un percance físico que le tendrá apartado varios meses, por lo que no volvería a jugar con la camiseta madridista hasta ya bien arrancada la próxima temporada.