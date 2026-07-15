Millán Jiménez rescinde su contrato con el Valencia Basket tras ocho años en el club

Archivo - El alero del Valencia Basket Millán Jiménez - VALENCIA BASKET - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este miércoles la rescisión del contrato del alero español Millán Jiménez, que pone fin a su etapa en la entidad 'taronja' después de ocho años, desde su llegada a la cantera en 2018 y tras haber disputado 35 partidos con el primer equipo.

El conjunto valenciano agradeció "la profesionalidad y el trabajo" del riojano durante su trayectoria en el club y le deseó "lo mejor tanto a nivel profesional como personal" tras alcanzar un acuerdo para extinguir el vínculo que unía a ambas partes hasta junio de 2028.

Jiménez, de 22 años, pasó la pasada temporada cedido en el Hiopos Lleida, con el que disputó 28 encuentros de Liga Endesa en los que promedió 5 puntos, 2,6 rebotes y una asistencia en casi 14 minutos por partido.

El exterior llegó al Valencia Basket como júnior de primer año y debutó con la primera plantilla en la Euroliga durante la temporada 2019-20, antes de consolidarse como jugador del primer equipo en el verano de 2022. Sin embargo, una lesión de tobillo limitó su participación ese curso a solo dos encuentros.

En las últimas campañas acumuló cesiones en el San Pablo Burgos, el Monbus Obradoiro y el Hiopos Lleida para continuar con su progresión. Su mejor rendimiento llegó en el conjunto gallego, con una media de 8,9 puntos, 3,6 rebotes y 10,2 de valoración en la antigua LEB Oro, antes de regresar a la Liga Endesa con el equipo 'lleidatà' durante el pasado ejercicio.