Millie Bright deja la selección inglesa

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa central del Chelsea FC Millie Bright anunció este lunes a los 32 años su retirada del de la selección inglesa, después de levantar la Eurocopa de 2022, tras portar el brazalete de capitana en el Mundial de 2023 y con 88 internacionalidades.

"La realidad de la última década vistiendo los Tres Leones ha superado incluso mis sueños más salvajes. Ha sido más que especial para mí, y ojalá pudiera durar para siempre. Sin embargo, en el fútbol todo lo bueno se acaba, y por eso he decidido retirarme del fútbol internacional", dijo la zaguera en el pódcast 'Daly Brightness', que copresenta con su ex compañera de selección inglesa Rachel Daly.

La zaguera, de 32 años y que debutó con la selección absoluta de su país en septiembre de 2016, suma 88 internacionalidades con Inglaterra y ganó la Eurocopa que se disputó en su país en 2022, antes de capitanear al equipo hasta la final del Mundial en 2023, partido por el título en el que cayó ante España. Su último partido con Inglaterra fue en abril de este año ante Bélgica en la Liga de Naciones.

Bright se descartó para la Eurocopa de este verano, en "una de las decisiones más difíciles" de su carrera. "El fútbol me ha dado tanto, y representar a mi país siempre ha sido mi mayor honor. Mi orgullo y mi ego me dicen que vaya, pero creo que el equipo y los aficionados se merecen más. Ahora mismo no soy capaz de dar el cien por cien ni mental ni físicamente", escribió entonces la futbolista en redes sociales.