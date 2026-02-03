El tenista australiano Alex De Miñaur, tercer 'Top 10' para el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - BARCELONA OPEN BANC SABADELL

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó confirmó este martes la participación del australiano Alex de Miñaur, actual número seis del ranking ATP, como tercer jugador del 'Top 10' que competirá en la edición de 2026, reforzando de nuevo el cartel de un torneo que volverá a situarse entre los ATP 500 más potentes del calendario.

De Miñaur, ganador de diez títulos en el circuito y finalista en otras nueve ocasiones, disputará el torneo barcelonés por sexto año consecutivo, consolidando su fidelidad a una cita en la que ya ha firmado actuaciones destacadas y en la que se quedó a las puertas de la final en 2022, tras caer en tres sets frente a Carlos Alcaraz.

Precisamente, el murciano volverá a ser el gran reclamo de una 73ª edición del torneo en la que también está confirmada la presencia del canadiense Felix Auger-Aliassime, conformando una nómina de estrellas de primer nivel sobre la arcilla del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

Con 26 años, De Miñaur es uno de los jugadores más sólidos de los últimos cursos en el circuito, plenamente asentado en el 'Top 10' y con un juego que se adapta con solvencia a la tierra batida, superficie en la que ha crecido y desarrollado buena parte de su tenis.

Nacido en Australia pero criado en España desde los cinco años, el australiano mantiene un vínculo especial con el torneo barcelonés, donde volverá a buscar dar un paso más en un cuadro que todavía está por completar.