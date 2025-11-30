La Minicopa Endesa Valencia 2026 ya conoce a sus ocho finalistas - MINICOPA ENDESA

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja y Occident Bàsquet Manresa se han unido a Valencia Basket, como anfitrión, y Barça, vigente campeón, como finalistas de la Minicopa Endesa Valencia 2026, después de completarse este domingo la primera fase del torneo en la capital del Turia.

En el Pabellón Fuente de San Luis, la mítica Fonteta, y L'Alqueria del Basket, se disputaron este fin de semana un total de 26 partidos. Todos ellos posaron en una gran foto de familia tras la entrega de medallas, en la que participaron el presidente de la acb, Antonio Martín; el director general de deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; y la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, María Ángeles Vidal.

Con Valencia Basket, como anfitrión, y Barça, como vigente campeón, ya clasificados, el torneo buscaba a los otros seis finalistas que lucharán por el título del 18 al 22 del próximo mes de febrero.

Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria y Casademont Zaragoza lograron su plaza el sábado de manera directa al acabar como líderes de sus respectivos grupos. Por su parte, Unicaja y Occident Bàsquet Manresa sellaron su billete tras ganar a UCAM Murcia Polymec y Joventut Badalona, respectivamente, en la repesca del domingo.