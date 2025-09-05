El Mirandés coge tono en Albacete y el Córdoba remonta al Castellón

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD Mirandés ha goleado este viernes por 1-4 durante su visita al Albacete Balompié, mientras que el Córdoba CF ha remontado al CD Castellón hasta vencer por 2-1, en sendos partidos correspondientes a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion.

En el Estadio Carlos Belmonte, los visitantes abrieron el marcador en el 7' con un zurdazo de Rafel Bauzà desde la corona del área y que subió hasta entrar por zona alta. Pese a la insistencia de los locales bombeando centros al área, Carlos Fernández hizo el 2-0 (min.60) para el Mirandés con un golazo por la combinación colectiva y su definición de picadita.

Gonzalo Petit marcó el 0-3 (min.68) remachando el rebote del portero al tiro de un compañero y encauzó la victoria, que no peligró pese al gol posterior de Dani Escriche para un Albacete que jugó los minutos finales con un jugador menos debido a la roja directa de Jon García. En el alargue sentenciaron los de Miranda de Ebro con un tanto de Pablo Lopez.

Este resultado puso al equipo jabato con seis puntos, persiguiendo las posiciones del 'playoff' de ascenso, y al 'Alba' con un único punto en el descenso. Precisamente de esa zona se alejó el Córdoba por su apurado 2-1 frente a un Castellón que a domicilio se adelantó con una diana de Brian Cipenga.

Pero Jacobo González empató en el arranque de la segunda mitad marcando un penalti y Kevin Medina materializó la remontada cordobesa mediante su tanto en el 73'. Ahora el conjunto blanquiverde acumula cuatro puntos en la tabla liguera y los castellonenses lucen únicamente un punto.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 4 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Mirandés 1-4.

Córdoba - Castellón 2-1.

-Sábado 6.

Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón 16.15 horas.

Zaragoza - Valladolid 18.30.

Málaga - Granada 21.00.

-Domingo 7.

Ceuta - Huesca 14.00.

Burgos - Las Palmas 16.15.

Real Sociedad B - Cádiz 16.15.

Almería - Racing de Santander 18.30.

Cultural Leonesa - Leganés 18.30.

-Lunes 8.

Eibar - Andorra 20.30.