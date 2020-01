El Mirandés obra el milagro y se mete en cuartos por la puerta grande

Publicado 30/01/2020 23:00:12 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Mirandés ha dado la gran sorpresa de la Copa del Rey 2019/20 después de eliminar al Sevilla, pentacampeón de la competición, gracias a un partido soberbio (3-1) que se resolvió con goles de Matheus Aias, autor de un doblete, y de Álvaro Rey, que rubricó la campanada en los últimos minutos del encuentro.

El conjunto dirigido por Andoni Iraola, que no pierde en su estadio desde agosto del año pasado, honró a la plantilla de 2012, que alcanzó las semifinales a doble partido, y lo hizo apeando en Anduva a un Sevilla irreconocible que hincó la rodilla ante los encantos del cuadro castellano-leonés. La fiesta fue completa para los rojillos después de un partido soberbio.

Todo le salió al Mirandés después de que Matheus inaugurase la cuenta a los seis minutos con una maniobra de delantero nato. Se revolvió en el área y golpeó al balón con el alma. El gol despertó al Sevilla que intentó buscar espacios en el área rival con un disparo de Banega. El argentino, más fuera que dentro, desperdició una buena oportunidad para empatar la contienda.

Gudelj, con una falta en la frontal, también estuvo cerca, pero fue entonces cuando reaccionó el Mirandés con otro tanto. El equipo local parecía el de Primera por su gran efectividad. Su disparo pegó en el propio Gudelj y despistó al meta sevillista. Lopetegui intentó hacer espabilar a los suyos con tres cambios de golpe, pero no hubo manera.

El Mirandés siguió con su hoja de ruta, no se achantó y dio un paso al frente cuando más lo exigía el guion. Diego Carlos golpeó con el brazo a Álvaro Peña y éste no pudo completar su gran acción desde los once metros. Vaclik detuvo el lanzamiento y dio vida a un Sevilla que quemó sus naves sin acierto.

Para colmo del conjunto nervionense, Álvaro Rey marcó el tercero con una acción de empeño absoluto que acabó en el fondo de las mallas. Nolitó maquilló el marcador ya en el tiempo de descuento, pero nada cambió la hazaña del Mirandés, que empieza a convertir en su competición fetiche la Copa de S.M. el Rey.

El Mirandés -que también alcanzó los cuartos en 2016- seguirá con su aventura copera y este viernes será el único equipo de Segunda División en el sorteo de cuartos. Los burgaleses se cargaron a Coruxo, UCAM Murcia y Celta hasta acabar con el Sevilla con holgura.