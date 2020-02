Publicado 05/02/2020 23:06:00 CET

El Mirandés repite hazaña en la Copa Los de Iraola eliminan al Villarreal para volver a semifinales

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mirandés avanzó a semifinales de la Copa del Rey por segunda vez en su historia al imponerse (4-2) este miércoles al Villarreal en el Estadio de Anduva, donde se cargó a su tercer Primera a partido único para vivir ocho años después otra hazaña copera.

Los de Andoni Iraola sumaron el 'submarino' a Celta y Sevilla como trofeos ya para un equipo recién ascendido a Segunda, que emula al que alcanzó semifinales en 2012 como equipo de Segunda B. Los de Miranda de Ebro, donde no pierden desde agosto, se quedaron un duelo valiente, con mucha llegada y los goles de Matheus, Merquelanz y Odei, a media hora del final y sin más cambios hasta la sentencia de Antonio Sánchez en el descuento.

No por sabido pudo hacer nada el Villarreal, que al igual que su modesto rival buscaba su segunda semifinal (2014-15). Los de Javi Calleja se vieron desbordados por un Mirandés que fue creciendo en su fútbol con la motivación de ponerse hasta tres veces por delante. El momento dulce de los burgaleses tardó 15 minutos en aparecer, con el quinto gol del Pichichi del torneo Matheus.

La recuperación en mitad de campo lanzó el ataque local por medio de Antonio Sánchez y la carrera del brasileño, con autopase con el hombro, se cobró a dos defensas y al meta rival (1-0). El Villarreal sufrió la presión local y, sin asomar a portería, encontró el empate a balón parado con una falta directa de Ontiveros.

Los de Miranda tuvieron la reacción con Álvaro Rey, pero prefirió intentar forzar la roja de Iborra que solo fue amarilla y falta peligrosa. El sevillano llevó mucho peligro antes del descanso sin éxito, pero el VAR apareció en escena para avisar al colegiado de una mano de Quintillá en un saque de esquina. Apenas la rozó cuando el balón caía, pero la pena máxima la convirtió Merquelanz (2-1).

A remolque, los de Calleja no tuvieron otra que irse arriba y volvieron con mucha profundidad, en especial por la banda de Ontiveros. No llegaban a hacer daño las internadas, pero en un centro de Moreno encontraron la mano de Odei para empatar con otro penalti (2-2). No perdonó Cazorla, pero ni mucho menos silenció Anduva, de nuevo superior a su rival y de nuevo en semifinales.

Con la niebla espesando, la afición 'rojilla' entonó más fuerte que nunca el famoso "sí, se puede" cuando el propio Odei, dos minutos después de su mano, aparecía en el segundo palo de un centro de falta para hacer el 3-2. Aún quedaba media hora y Calleja quemó naves, pero Alcácer no tuvo protagonismo. No había renunciado a la sentencia el Mirandés y la firmó ya en el descuento con Antonio Sánchez.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MIRANDÉS, 4 - VILLARREAL, 2. (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

MIRANDÉS: Limones; A.González, Onaindia, S.González, Franquesa (Gorka Kijera, min.85); Malsa, A. Sánchez; Rey, Peña (Guridi, min.67), Merquelanz; y Matheus (De Sousa, min.79).

VILLARREAL: Andrés Fernández; Mario, Chackla (Rubén Peña, min.46), Funes Mori, Quintillà; Iborra, Anguissa (Moi Gómez, min.71), Cazorla; Chukwueze (Alcácer, min.65), Ontiveros y Gerard Moreno.

--GOLES:

1 - 0, min.17, Matheus.

1 - 1, min.32, Ontiveros.

2 - 1, min.45+3, Merquelanz.

2 - 2, min.56, Cazorla.

3 - 2, min.58, Odei.

4 - 2, min.90+2, Antonio Sánchez.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Iborra (min.34), Chakla (min.38), Mario (min.52), Chukwueze (min.64) y Cazorla (min.78) en el Villarreal.

--ESTADIO: Anduva.