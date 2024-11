El Mirandés reta al líder Racing y el Almería pone a prueba su gran racha ante el Granada

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, recibe este fin de semana al CD Mirandés durante la jornada 17, duelo en el que los cántabros podrán a prueba su fiabilidad ante el tercer clasificado, y además la UD Almería intentará en el Powers Horse Stadium prolongar su racha de victorias en el derbi andaluz frente al Granada CF.

Los Campos de Sports de El Sardinero vivirán este sábado (18.30 horas) el mejor encuentro de esta jornada en Segunda División. El líder recibirá a un Mirandés en pleno vuelo y tercero en la tabla, aunque igualado a 28 puntos con el segundo puesto del Almería. Será una cita clave en la lucha por el ascenso directo y en el que los burgaleses podrían recortar distancia con respecto al liderato.

Así, el Racing llega después de empatar en La Rosaleda y con nueve puntos de margen sobre el tercer lugar. Además, los cántabros encadenan diez partidos sin conocer la derrota entre Liga y Copa del Rey, de los que han ganado ocho. Por su parte, el Mirandés, que solo ha sumado ocho de sus 28 puntos en Liga como visitante, buscará el triunfo en un campo en el que solo ha ganado en una de sus últimas cuatro visitas.

También el sábado se vivirá un duelo directo por el ascenso: el derbi entre Almería y Granada (16.15). El conjunto indálico es el equipo más en forma de la categoría y encadena cuatro jornadas sumando los tres puntos, una racha que lo ha catapultado hasta la segunda plaza. Un puesto que podría ocupar al final de la jornada el Granada si, como en tres de sus últimas cuatro visitas en LaLiga Hypermotion, consigue la victoria lejos del Nuevo Los Cármenes.

Una jornada sabatina que completarán el partido en La Romareda entre un Zaragoza que quiere volver a puestos de 'play-off' y el Albacete; el duelo por la permanencia entre Cádiz y Deportivo de La Coruña en el Nuevo Mirandilla; y la visita del Elche, a un punto del 'top 6', al Heliodoro Rodríguez López para medirse al Tenerife.

Ya el domingo, el Levante, que con un partido menos se encuentra a solo dos puntos de la segunda plaza, recibe la visita de un Burgos que necesita sumar si no quiere depender de otros resultados para no acabar la jornada en puestos de descenso.

Además, el Sporting de Gijón se medirá en casa ante el peor visitante de la categoría, el Córdoba, que ha caído a puestos de descenso tras encadenar cuatro partidos sin ganar. Más allá de lo que ocurra en El Molinón, completan la jornada los duelos Castellón vs Málaga en Castalia, Eldense vs Racing de Ferrol en el Nuevo Perico Amat y Eibar vs Cartagena para cerrar la jornada el lunes 2 de diciembre.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 17 EN LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes 29 de noviembre.

Oviedo - Huesca 20.30 horas.

-Sábado 30.

Almería - Granada 16.15.

Zaragoza - Albacete 16.15.

Cádiz - Deportivo de La Coruña 18.30.

Racing de Santander - Mirandés 18.30.

Tenerife - Elche 21.00.

-Domingo 1 de diciembre.

Castellón - Málaga 14.00.

Eldense - Racing de Ferrol 18.30.

Levante - Burgos 18.30.

Sporting de Gijón - Córdoba 21.00.

-Lunes 2.

Eibar - Cartagena 20.30.