Miren Lazkano se cuelga el bronce mundial en kayak cross

Archivo - Miren Lazkano - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piragüista española Miren Lazkano se subió al podio este sábado en el Mundial que se está disputando en Oklahoma (Estados Unidos), gracias a un trabajado bronce en kayak cross, tercera medalla para España.

Lazkano se desquitó del amargo undécimo puesto en la final de C1 el viernes con una maratoniana jornada este sábado. La vasca fue avanzando rondas en esta loca modalidad olímpica hasta plantarse en la final en el Riversport de Oklahoma donde se disputarán los Juegos dentro de dos años, y donde sumó una segunda medalla en Mundiales, tras la plata en C1 por equipos en 2021.

La de San Sebastián, triple medallista europea, terminó tercera por detrás de la suiza Alena Marx y la australiana Noemie Fox, superando a la alemana Ricarda Funk. El bronce de Lazkano se suma al oro logrado por Miquel Travé, en C1 masculino, y el también bronce de David Llorente, en la contrarreloj individual de kayak cross, como cosecha para España en la sede de Los Ángeles 2028.