Misa Rodríguez: "Lo más importante ante el Paris FC será mantener la concentración durante los 90 minutos"

La portera del Real Madrid Misa Rodríguez, elegida Jugadora Cinco Estrellas de enero. - MAHOU

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La guardameta y capitana del Real Madrid Misa Rodríguez expresó este martes que "lo más importante" en la ida del cruce de 'playoffs' de la UEFA Women's Champions League ante el Paris FC "será mantener la concentración durante los 90 minutos", porque será "un partido muy complicado fuera de casa".

"Lo más importante será mantener la concentración durante los 90 minutos. Va a ser un partido muy complicado fuera de casa, pero daremos lo mejor de nosotras para llevarnos la victoria", dijo la portera, elegida Jugadora Cinco Estrellas del mes de enero, galardón ofrecido por Mahou.

Misa repasó las claves del partido de Champions contra el Paris FC de este miércoles, y sobre el partido de vuelta resaltó que contarán "con el apoyo" de la afición madridista, que "siempre está ahí" para dar a las jugadoras "ese empujón extra".

"Siempre es muy especial que la afición madridista me elija jugadora del mes. Intento dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo, y agradezco todo el apoyo que me han brindado durante estos seis años. Me siento muy querida y doy gracias por haber sido elegida", concluyó la futbolista sobre el premio Jugadora Cinco Estrellas que eligen los aficionados.