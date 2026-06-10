Misa Rodríguez termina su etapa en el Real Madrid

Archivo - Misa Rodríguez, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid anunció este miércoles el fin de la etapa de la internacional española Misa Rodríguez como portera del conjunto blanco, después de seis temporadas y "haber representado siempre los valores" del club.

"El Real Madrid CF comunica que nuestra capitana Misa Rodríguez ha finalizado su etapa como jugadora de nuestro club. El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Misa por haber representado siempre los valores del Real Madrid durante estas seis temporadas que ha defendido nuestra camiseta", dice el comunicado oficial en la web del club.

Misa llegó al Madrid en 2020, con 21 años, y se convirtió en la jugadora que más veces defendió la camiseta del conjunto de la capital con 215 partidos. La portera de Las Palmas de Gran Canaria se marcha con la espina de no haber ganado ningún título con el Madrid, con su futuro aún por resolver de manera oficial.

En cambio, con la selección española se proclamó campeona del mundo en 2023 y ganó la Liga de Naciones en 2024. "El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", termina la nota.