Modric: "Estoy contento por cómo va mi renovación"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric confesó estar "contento por cómo va" el tema de su renovación de contrato con el club blanco, al tiempo que afirmó que no es un problema que su técnico Zinedine Zidane no rote mucho al equipo, pensando en el asalto a la Supercopa de España con la semifinal ante el Athletic.

"Nos encontramos bien, ya estamos tres días aquí preparando el partido y las sensaciones son buenas, del equipo y las mías. Nos espera un partido importante", afirmó este miércoles en rueda de prensa oficial, después del complicado viaje a Pamplona el fin de semana y después rumbo a Málaga tras no poder pasar por Madrid por el temporal de frío y nieve que dejó la borrasca Filomena.

Sobre ese partido ante Osasuna y las quejas de Zidane porque dijo no debió disputarse, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió este mismo miércoles diciendo que eran excusas de entrenador. "No creo que buscamos excusas por el resultado del otro día, no veo tanto sentido hablar más de esto. No era una situación ideal pero en la vida nunca es todo ideal", dijo.

En otro tema más allá del duelo ante los vascos, Modric fue preguntado por su renovación, ya que termina contrato esta temporada. "Estoy hablando con el club y todo va en una buena dirección, no puedo decir más cosas, estoy contento por cómo va el tema", explicó, sin meterse en el caso de Sergio Ramos. "No puedo posicionarme, Sergio es mi amigo quiero lo mejor para él y este asunto es entre Sergio y el club, como el mío", apuntó.

Por otro lado, el centrocampista croata no vio problema en que Zidane repita un once tipo como norma. "No veo ninguna razón por qué no, el míster ha optado por utilizar un bloque de jugadores pero todos son importantes. Cuando toca hay que rendir, el míster seguro va a dar oportunidad a todos como ha hecho siempre. Al final siempre depende de cada jugador. No veo ningún problema a que no hayamos rotado tanto. El míster decidirá cuando sea el mejor momento", añadió, para en lo personal estar satisfecho.

"No ha cambiado nada en particular, estoy haciendo las mismas cosas, trabajando mucho fuera de los entrenamientos con el club, tengo las mismas ganas de jugar, de competir, y todavía tengo muchas ganas de demostrar que los años no son ningún problema. Lo importante es lo que estás demostrando en el terreno de juego. Todavía puedo seguir en este nivel unos años", añadió.

Además, Modric lamentó la mala suerte de Eden Hazard con las lesiones, pero apuntó que disfrutarán de su mejor versión. "Ha tenido mala suerte con las lesiones, no ha podido sacar su mejor nivel. Para mí Hazard es un gran jugador y lo va a demostrar en el Real Madrid", terminó, sin ver un favorito en esta Supercopa.