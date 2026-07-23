Modric firma nuevo contrato con el Milan

Archivo - Luka Modric, AC Milan - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata Luka Modric seguirá en el AC Milan después del anuncio este jueves de la firma de un año más de contrato, alargando así su exitosa carrera cerca de cumplir 41 años.

"El AC Milan se complace en anunciar que Luka Modric ha firmado un contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027", informó el conjunto italiano en su página web.

El futuro del croata estaba en el aire, ante una posible retirada, pero decidió seguir un segundo año en el Milan, este curso a las órdenes de Rúben Amorim, adonde llegó procedente del Real Madrid. En el equipo español, Modric labró su leyenda durante 13 temporadas y con 28 títulos ganados.

El de Zadar no pudo disfrutar de otro camino largo de su selección en el pasado Mundial, donde cayeron en dieciseisavos de final contra Portugal y con polémica, pero su carrera continúa. "Figura clave en el mediocampo rossonero desde su llegada, Luka ha aportado su experiencia y calidad al equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con humildad y gran pasión", dice el Milan.

"Uno de los mejores y más emblemáticos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su trayectoria con la camiseta rossonera -con la que disputó 37 partidos y marcó 2 goles la temporada pasada- con la ambición de alcanzar nuevos e importantes hitos. Modric seguirá luciendo la camiseta número 14", añade.