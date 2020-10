Modric: "La gente ha olvidado lo que ha hecho Bale, es injusto"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha asegurado que es "injusto" que al galés Gareth Bale, que este verano ha abandonado el club blanco para recalar en el Tottenham, se le recuerde solo "por los últimos años" y no "por todo lo que ha hecho" por el equipo, y ha reconocido que le gustaría renovar porque se siente "fuerte" y tiene "fútbol para ser importante" en el conjunto madridista.

"Con Gareth llevo casi toda mi vida profesional y es un tío espectacular. Es tímido, parecido a mí. Lo que se habla de él no es justo, le juzgan por los últimos años, pero lo que ha hecho en el Madrid es algo impresionante y siempre será recordado como un jugador que ha hecho mucho por el club. Nunca ha tenido ningún problema en el vestuario, es un chico estupendo", declaró en una entrevista al programa 'El Partidazo de COPE'.

"Él hablaba español, bromeaba con nosotros. En los últimos años han salido muchas cosas y han olvidado lo que ha hecho. Cuando pase tiempo se acordarán de él y de lo importante que ha sido. Cada uno tiene su comportamiento, él era así, no se asociaba mucho, pero en el vestuario estaba muy bien. Me da pena que todo lo que ha hecho se olvide en el último año", apuntó.

El internacional croata, de 35 años, aseguró también que se siente "fuerte" y con confianza de que puede seguir "a este nivel unos años más". "Me ponían todos los días fuera -del Real Madrid-, pero pienso que estoy a muy buen nivel. Me gustaría seguir, pero no depende de mí, depende de lo que quieran el club y el entrenador. Creo que todavía tengo fútbol para ser importante en el Real Madrid. Mi deseo sería terminar mi carrera en el Real Madrid, pero no quiero ser un problema. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, el que sea, si renuevo o si me voy a otro sitio. Me siento como en mi casa", manifestó.

Sobre sus compañeros, explicó que Vinícius tiene "un talento enorme" y debe centrarse solo "en sí mismo y mejorar en lo que tiene que mejorar", y que el belga Eden Hazard es "uno de los mejores jugadores del mundo" y "lo va a demostrar este año". "Cuando estuvo bien, demostró que va a ser importante, pero le pararon lesiones. Es una pena, porque le necesitamos. Va a demostrar por qué el Madrid pagó tanto por él", advirtió.

Además, confesó que "para nada" se hubiese alegrado de que el argentino Leo Messi se hubiese ido del Barça este verano. "Me gusta que Messi se haya quedado, es un plus. Cuando juegas siempre quieres jugar contra los mejores. Nos gusta jugar contra el Barcelona y contra él", expuso.

Por otra parte, el centrocampista blanco reconoció que le molestan las críticas al VAR. "Antes decían que sin VAR ayudaban al Madrid, y ahora al revés. A veces, al Madrid se le critica demasiado y sin sentido. Hay muchas quejas de VAR de ayuda al Madrid, pero dime una decisión que no fuera acertada. Todas las decisiones del VAR con nosotros han sido correctas. El VAR ha hecho el fútbol más justo, aunque hay cosas que tienen que mejorar", señaló.

Entre los que lanzaron insinuaciones sobre ello, se encuentra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. "Cuando el VAR actúa contra el Madrid, la gente no habla. En muchos partidos no nos pitaron penaltis y había decisiones en contra nosotros y no se hablaba tanto. Se critican los aciertos del VAR y eso no lo entendemos. Ellos lo hacen lo mejor posible, hay errores y eso se tiene que mejorar, pero el VAR no ayuda al Madrid, no es cierto", insistió.

En otro orden de cosas, Modric aseguró que Zinédine Zidane es "un entrenador 'top'". "Lo que ha hecho es algo irrepetible, pero hay gente que todavía no lo aprecia. Siempre se le cuestiona, pero es uno de los mejores. A veces hay críticas sin sentido, y lo que ha hecho es espectacular, su forma de ser nos encaja muy bien. Es el entrenador ideal para el Real Madrid y puede seguir muchos años, como Ferguson o Wenger", indicó.

Sobre sus otros entrenadores en el Real Madrid, confesó que el portugués José Mourinho fue "clave" para su llegada. "Fue una pena que solo estuviera un año con él. Era importante para mí y siempre le estaré agradecido. Es muy buen entrenador, es duro y fuerte, pero siempre va de frente, me gustan estas personas honestas. Una pena no haber jugado más años con él", aseguró.

Del italiano Carlo Ancelotti afirmó que es "un entrenador espectacular y como persona más", y de Rafa Benítez explicó que es "muy buen entrenador", pero que no le fue "bien" en el club blanco. "No todos los entrenadores llegan y tienen éxito. No tenía ningún problema con él. Lo de cómo golpear el balón solo pasó en un entrenamiento", recordó.

SU VIDA, EN 'MI PARTIDO'

Ahora, Modric ha publicado su autobiografía, 'Mi partido', un libro escrito junto al periodista deportivo croata Robert Matteoni y donde narra sus experiencias desde su niñez, pasando por la Guerra de los Balcanes, hasta convertirse en un futbolista de máximo nivel. "Tenía siempre en mi mente que quería sacar un libro. Tuve la oportunidad, Matteoni me ayudó a escribirlo y decidimos hacerlo. Siempre tuve el deseo de tener un libro, abrirme más, hablar de mi vida, y estoy muy contento de que haya salido. Espero que le guste a la gente", deseó.

Entre los capítulos más duros, el asesinato de su abuelo. "Yo pasaba todos los días con él porque mis padres trabajaban. Mi nombre es por mi abuelo. Es muy triste, porque era muy joven, y perder una persona tan importante me marcó mucho. Tenía 6-7 años y no era consciente, pero tengo cosas grabadas. Él siempre hacía lo mismo, iba con los animales y siempre volvía al mismo tiempo, le fueron a buscar y todos nos enteramos de lo que pasó. Pero sobrevivimos. Espero que él haya visto lo que he conseguido desde arriba", afirmó.

Tras estallar la guerra, la familia tuvo que huir del pueblo. "Nos metieron en un hotel con otros refugiados. Yo estaba con mis padres y una hermana pequeña en una habitación de 20 metros cuadrados. No puedo decir que no era feliz, era una infancia dura, pero la recuerdo con alegría porque había muchos niños y para distraernos íbamos a unos campos enfrente del hotel donde jugábamos al fútbol. No pensábamos lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Cuando entrenábamos, a cien metros caían bombas y teníamos que correr a los búnkers. No mataron a nadie que conocía, pero sí había muchos heridos. Esperas que todo salga bien y que tu padre, que está peleando, vuelva a casa. No tenía miedo, solo quería que mi familia y amigos estuvieran bien", rememoró.

"Todo esto me ha formado como persona, pero mucho mérito tienen mis padres, cómo me enseñaron a ser humilde, respetar a las personas... Me alegro que los demás me vean así, para mí es un honor", dijo. "Los futbolistas también tienen que disfrutar porque también sufren durante la carrera, te tienes que cuidar y entrenar para ser futbolista profesional y llegar a estos niveles, aunque la gente piensa que te cae del cielo", concluyó.