Modric: "Todavía tengo bastante fútbol en mis piernas"

Luka Modric of Real Madrid during the La Liga Santander mach between Valencia and Real Madrid at Estadio de Mestalla on November 8, 2020 in Valencia, Spain

Luka Modric of Real Madrid during the La Liga Santander mach between Valencia and Real Madrid at Estadio de Mestalla on November 8, 2020 in Valencia, Spain - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, remarcó que deben afrontar "unidos" y como si fuera "una final" el partido de este miércoles en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, y afirmó que pese a no ser indiscutible en este principio de temporada se siente "bien" porque tiene "todavía bastante fútbol" que ofrecer pese a sus 35 años.

"Hay que afrontar este partido como una final para nosotros. Hay que jugarlo bien, hacerlo como equipo, estar juntos, ayudarnos los unos a otros. Espero que estemos a la altura del partido", expresó Modric este martes en rueda de prensa.

El '10' aseguró que se siente "bien" y no le dio importancia a no haber jugado algunos partidos de inicio en esta campaña. "Es una decisión del míster. Cuando me toca, intento ayudar al equipo y hacerlo bien, y cuando juego de principio igual. Me siento fuerte, todavía tengo bastante fútbol en mis piernas y fuerza para seguir", indicó.

En este sentido, sobre su futuro en el club, reconoció que "se está hablando mucho", pero que estaba "tranquilo". "Siempre he dicho que me siento muy bien y que me gustaría terminar mi carrera aquí si siento que puedo ayudar al equipo, que es lo que siento ahora", afirmó. "Claro que quiero seguir, ¿quién no quiere seguir y terminar su carrera aquí? Pero depende de muchas cosas", zanjó.

Modric también dejó claro que no les inquieta los rumores sobre la renovación del capitán Sergio Ramos. "No nos molesta ni afecta, es un asunto entre el club y él. No tengo que decir lo importante que es para nosotros Sergio y lo que ha hecho, espero que se llegue a un acuerdo por el bien de todos", confesó.

El croata no escondió que dentro de una "época muy complicada" se están jugando "demasiados partidos", y criticó que se quieran meter "más partidos y competiciones", pero "nadie pregunta por la salud de los jugadores". "Ya vemos que hay muchas lesiones en todo el mundo. Tenemos que pensar en el coronavirus y eso también cansa mentalmente. Se tiene que mirar un poco más a los jugadores y no sé si va a cambiar, pero nos toca estar preparados y recuperar bien y jugar lo mejor posible", subrayó.

El internacional advirtió que han defendido a Zinédine Zidane "no sólo últimamente, sino desde que llegó". "Estamos con él, nunca hemos dudado de él porque hemos ganado muchas cosas con él y creo que vamos a ganar en el futuro con él", admitió.

Para Modric, en este principio de temporada les falta "un poco de todo". "Lo primero que estemos todos", aseveró, sin esconder que no tienen "la solidez y regularidad" que consiguieron tras el parón de la pasada temporada.

"VAMOS A IR MEJORANDO"

"Esta temporada hemos mostrado bastantes cosas buenas y tenemos que tomarlo como algo positivo, pero no es fácil, son otras circunstancias. En la pasada, sabíamos que había once finales y estábamos preparados para eso y ahora nos cuesta más y es un pequeño problema para nosotros, pero con los partidos vamos a ir mejorando y creo que vamos a tener buena temporada", deseó.

El centrocampista resaltó que "cada partido es complicado" y que si no se está "al máximo nivel, cuesta ganar, sobre todo en Europa". "Es ahí donde debemos mostrar nuestro carácter, fuerza y unidad que hemos mostrado muchas veces, sobre todo en esta competición", pidió el de Zadar.

Ante el Inter, no podrán tener a Karim Benzema, un jugador "muy importante" para el equipo por "como se asocia y ayuda en la creación del juego". "Nos faltó el otro día un poco de eso en Villarreal, aunque creo hicimos un buen partido, sobre todo el primer tiempo", indicó.

"Mariano es otro tipo de jugador, pero ha demostrado que se puede tener confianza en él. Cuando no hay otros, hay que jugar más colectivamente y dar un poco más todos para cubrir sus ausencias de la mejor manera posible", añadió al respecto.

Finalmente, el croata ve "bien" a Martin Odegaard. "Ha tenido problemas al principio con lesiones, pero ahora está entrenando bastante tiempo. Es un chico buenísimo, como jugador es muy talentoso y creo que nos va a ayudar con sus virtudes, sólo tiene que estar relajado y disfrutar del juego y dar el máximo de sí mismo", sentenció.