Mohamed Attaoui intentará batir el récord del mundo de 1.000 m en la reunión de Madrid

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Attaoui intentará batir el récord del mundo de 1.000 metros el próximo 6 de febrero durante la reunión de Madrid, cita correspondiente al World Indoor Tour, el prestigioso circuito de pista cubierta de World Athletics, y acogerá un año más el CDM Gallur, según confirmaron este lunes los organizadores.

El mediofondista cántabro tratará de unir su nombre a los de la saltadora venezolana Yulimar Rojas o el velocista estadounidense Grant Holloway que batieron los récords del mundo de triple salto y de 60 metros vallas respectivamente en esta cita en 2020 y 2021, y lo buscará en "una distancia universal que une a atletas y corredores de todos los niveles".

Han pasado 40 años desde que un atleta masculino español batiera por última vez un récord del mundo en la ahora denominada 'short track'. Fue entonces José Luis González el que lo hizo en Oviedo en los 1.500 m con un tiempo de 3:36.03). Antes, únicamente Colomán Trabado en 600 metros (1.17.2), en 1982, había logrado algo similar.

Attaoui buscará ser el tercer español en conseguirlo en las cinco vueltas que dará al anillo del tartán de Gallur donde deberá rebajar los 2:14.20 que el yibutiano Ayanleh Souleiman fijara en Estocolmo hace 10 años. Para conseguirlo, Attaoui, que al aire libre tiene el récord de España y la tercera mejor marca de la historia con 2:12.25, deberá completar cada una de las cinco vueltas en 26.84 segundos o menos.

Además, tendrá un buen elenco de rivales como los españoles Mariano García, Adrián Ben, Pablo Sánchez-Valladares y David Barroso, y el polaco Mateusz Borkowski, subcampeón de Europa de 800 m 'indoor' en 2021, los británicos Ethan Hussey, subcampeón de Europa Sub-23 y bronce mundial Sub-20 de 800 m, y Alex Botterill, y el croata Marino Bloudek, uno de los europeos de referencia en la actualidad.