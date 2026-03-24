Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de temporada

18 March 2026, United Kingdom, Liverpool: Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring his side's fourth goal during the UEFA Champions League round of sixteen, second leg soccer match between Liverpool and Galatasaray at Anfield. Photo: Peter Byrne/PA Wi - Peter Byrne/PA Wire/dpa

LONDRES, 24 Mar. (dpa/EP) -

El delantero egipcio Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de esta temporada, según ha anunciado este martes el club de la Premier League, por lo que pondrá fin a nueve años como 'red'.

El jugador, de 33 años, llegó a Anfield procedente de la AS Roma en 2017 y ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles. "Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los aficionados lo antes posible para ofrecer transparencia sobre su futuro, debido al respeto y la gratitud que siente por ellos", señaló el club inglés.

En un vídeo con lo más destacado de su etapa en el Liverpool publicado en X, Salah anunció su decisión. "Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicárselo con palabras a nadie que no sea de este club", afirmó.

"Celebramos victorias, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Quiero dar las gracias a todos los que formaron parte de este club durante mi estancia aquí, especialmente a los compañeros de equipo, tanto los actuales como los anteriores. Y a los aficionados, no tengo palabras suficientes. El apoyo que me mostrasteis en los mejores momentos de mi carrera y el hecho de que estuvierais a mi lado en los momentos más duros. Es algo que nunca olvidaré y que llevaré siempre conmigo", continuó.

Además, reconoció que "marcharse nunca es fácil". "Me habéis dado los mejores momentos de mi vida. Siempre seré uno de vosotros. Este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros, nunca caminaré solo", finalizó.