Mohamed Salah renueva con el Liverpool: "Aquí he tenido mis mejores años y espero que sean 10"

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional egipcio Mohamed Salah ha renovado con el Liverpool FC de la Premier League y seguirá siendo 'red' las próximas temporadas, ya que prevé alargar hasta los 10 años su estancia en el club de Anfield donde, de momento, lleva 243 goles en 394 partidos y ha ganado, entre otros títulos, una Premier League y una Liga de Campeones.

"El Liverpool FC puede anunciar que Mohamed Salah ha firmado un nuevo contrato que lo mantendrá en el club más allá de la temporada 2024-25. El delantero, que disfruta de otra campaña estelar con los 'reds', ha comprometido su futuro al cerrar el trato", anunció el club inglés.

En lo que va de temporada, Salah ha marcado 32 goles en 45 partidos entre todas las competiciones, 27 de ellos en la Premier League, lo que lo convierte en el máximo realizador de la competición, además de brindar 22 asistencias de gol a sus compañeros.

"Por supuesto que estoy muy entusiasmado. Ahora tenemos un gran equipo. Antes también teníamos un gran equipo. Pero firmé porque creo que tenemos la oportunidad de ganar otros trofeos y disfrutar de mi fútbol aquí", manifestó Salah en declaraciones a los medios del club.

"Es fantástico, he tenido mis mejores años aquí. Jugué ocho años, espero que sean 10. Disfrutando de mi vida aquí, disfrutando del fútbol. He tenido los mejores años de mi carrera", desveló el jugador, que dejó entrever que el contrato sería hasta 2027, si bien el club no dio detalles al respecto.

Salah es ya una "leyenda" del Liverpool FC, al que llegó en verano de 2017 procedente de la AS Roma. "Su notable récord ante portería lo ha llevado al tercer puesto de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de los 'reds', con 243 goles en 394 partidos hasta la fecha", destacó el club de Liverpool.

Durante su estancia en Anfield, Salah ha conseguido siete títulos: una Premier League y una 'Champions League', una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la Liga. Además, ha ganado la Bota de Oro de la Premier League en tres ocasiones, ha sido nombrado Jugador del Año de la PFA en dos ocasiones y una vez Futbolista del Año de la FWA.