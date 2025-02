Moise Kean recibe el alta tras desplomarse en pleno partido este domingo

Archivo - 23 December 2024, Italy, Florence: Fiorentina's Moise Kean celebrates scoring his side's first goal during the Italian Serie A soccer match between Fiorentina and Udinese at Artemio Franchi Stadium. Photo: Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press - Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo