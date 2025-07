Moleiro: "Tengo características parecidas a Álex Baena, pero no vengo para sustituirle"

Archivo - Alberto Moleiro of Spain U21, poses for photo during an interview for Europa Press prior to the UEFA European Under 21 Championship at Ciudad del Futbol on June 05, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista canario Alberto Moleiro aseguró este viernes que, a pesar de tener "características parecidas a Álex Baena", no ha fichado por el Villarreal CF para sustituirle, sino para aportar su fútbol, que también le "puede servir mucho al club" en una temporada en la que vuelve a disputar la Liga de Campeones, tres años después de la última vez.

"Yo no vengo a sustituir a nadie, vengo a aportar lo mío. Álex Baena es un gran jugador que ha aportado mucho a este club y es un referente por la manera en la que juega y me identifico con él, tenemos características parecidas, pero al final él es él y yo soy yo. Tenemos distintas personalidades, yo vengo a aportar lo mío y creo que esto también le va a servir mucho al club", afirmó Moleiro en su rueda de prensa de su presentación como nuevo jugador del 'Submarino Amarillo'.

El ex de la UD Las Palmas se mostró agradecido por la oportunidad y confesó llegar con "muchas ganas y mucha hambre" a un equipo que "es un club grande, que aspira a lo más alto" y donde va a "disfrutar mucho". "Me gusta jugar. Dentro del campo me siento cómodo en todas las posiciones, pero donde más puedo aportar al equipo es partiendo desde el perfil izquierdo o como segundo punta", subrayó sobre su posición en el campo.

"Me defino como un jugador al que le gusta asociarse con los compañeros. Me gusta aportar verticalidad al equipo, frescura en ataque, uno para uno, ser diferente... Además, no me cuesta defender. Yo voy a lo que el equipo necesite, me considero un jugador sacrificado en ese sentido", continuó el internacional Sub-21.

El canario no tuvo dudas a la hora de fichar por el Villarreal una vez abandonó la disciplina de la UD Las Palmas. "Es un club que siempre está en lo más alto, siempre está luchando por Europa, por ganarle a equipos grandes y por ser ganador. Es un equipo que me viene muy bien para seguir creciendo y para aportar todo lo que tengo", recalcó, reconociendo no sentir presión por ser uno de los jugadores más caros de la historia del club. "Me llena de orgullo saber eso", admitió.

Moleiro animó a los aficionados del club a ir al Estadio de la Cerámica para apoyar al equipo en una "temporada apasionante", en la que van a "disfrutar mucho" jugando LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. "Tengo muchas ganas de medirme ante los más grandes, de jugar con mis compañeros, que son unos grandes futbolistas y yo creo que me va a beneficiar mucho en mi fútbol, en el campo", advirtió.

"Jugar la Champions es un sueño que tengo desde niño. Estoy muy motivado por esta temporada, por estos partidos de Champions, pero también por los partidos de Liga y de Copa", añadió el nuevo futbolista del Villarreal.

Por último, Moleiro también habló sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2026 con la selección española. "Jugar un Mundial es otro sueño que tengo desde niño. Al final, ese objetivo que tengo me lo voy a marcar yo y se va a dar si lo demuestro en el campo y ayudo al equipo", concluyó.