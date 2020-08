Monchi: "La copa ya está donde tiene que estar porque nadie la quiere como nosotros"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez 'Monchi', se mostró "muy feliz y muy orgulloso" del triunfo de su equipo en la final de la Europa League y aseguró que "la cooa ya está donde tiene que estar" porque "nadie la quiere" como el conjunto nervionense.

"Estoy muy feliz, muy contento y muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Creo que todavía estoy en una nube, hemos hecho muchas cosas bien y lo hemos logrado", dijo Monchi en declaraciones a Movistar, además de reconocer que estaba "cansado" de la "tensión acumulada" durante los 90 minutos de la final contra el Inter.

El triunfo por 3-2, que ha supuesto el sexto título del Sevilla en la Europa League, se acordó de "mucha gente que no está entre nosotros". "Sobre todo de Antonio (Puerta), de Jose (Reyes), de mi amiga Isa y de toda la gente anónima. He perdido a mi suego y a muchos amigos. Ha sido un año difícil y muy duro. Todos me han dado mucha fuerza", reconoció.

"Sufro mucho antes, durante y después de los partidos, pero ahora hay que vivir las cosas con tranquilidad. Primero celebrar el título y disfrutar esta noche, pero desde ya tenemos que planificar la próxima final que tenemos el 24 de septiembre en la Supercopa de Europa. Tenemos que centrarnos ya porque tenemos otra gran oportunidad", zanjó.

Por último, Monchi destacó el trabajo de Julen Lopetegui porque ha sido "gran responsable" de la victoria y de la temporada. "A los aficionados les digo que disfruten porque la copa ya está donde tiene que estar, nadie la quiere como nosotros", finalizó.