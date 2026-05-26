Monchi: "El dinero no te da el éxito, pero ayuda"

El nuevo director general deportivo del RCD Espanyol, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' - RCD ESPANYOL

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director general deportivo del RCD Espanyol, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', aseguró este martes durante su presentación oficial que el crecimiento de la entidad blanquiazul no dependerá únicamente de la inversión económica, sino de la construcción de una estructura sólida y profesional, al tiempo que ratificó plenamente la continuidad de Manolo González al frente del primer equipo y defendió la ambición de un proyecto que aspire a "sacar un 10".

"El dinero no te da éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener potencial económico, no son exitosos. Creo mucho más en crear la estructura necesaria para competir en un mundo tan exigente como el fútbol actual", manifestó Monchi, quien se mostró convencido de que, si el club sigue creciendo y alcanza los objetivos marcados, contará con el respaldo económico necesario.

"Si el club crece y necesita inversión para seguir marcando hitos, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero; hablemos también de estructura, organización, capacidad y dedicación", añadió.

El dirigente andaluz explicó que aceptó la propuesta del presidente del club, Alan Pace, tras varios encuentros iniciados hace unos meses y destacó el clima que encontró desde su llegada. "He encontrado cariño, ilusión y una enorme responsabilidad. Vengo con ganas tremendas de poner todo de mi parte para que el proyecto de futuro del Espanyol sea sólido, tanto deportiva como financieramente. Este es un club con 126 años de historia y merece el máximo esfuerzo", señaló.

RATIFICA CON CONFIANZA ABSOLUTA A MANOLO GONZÁLEZ

Uno de los mensajes más contundentes de la comparecencia fue el respaldo al entrenador del primer equipo. Monchi explicó que trasladó su confianza al técnico incluso antes de que el equipo certificara matemáticamente la permanencia en LaLiga EA Sports.

"Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para construir este proyecto. Desde el primer momento le transmití confianza absoluta y, además, esa confianza ha ido creciendo a medida que lo he ido conociendo en estas semanas", afirmó.

El ya director general deportivo 'perico' insistió en que el técnico gallego "es la persona idónea para seguir construyendo el Espanyol que todos desean" y recordó que la salvación no modificó una decisión que ya estaba tomada.

"Si hubiéramos perdido los tres últimos partidos, eso es fútbol. La confianza ya existía. Lo que ha hecho es confirmarse al ver su capacidad de gestión, de liderazgo y de trabajo", explicó.

Aunque evitó hablar de una futura renovación a largo plazo, sí dejó claro que considera positiva la estabilidad en el banquillo. "Creo que los proyectos deben tener continuidad y ojalá podamos pensar en eso lo antes posible, pero todavía es pronto", apuntó.

UN PROYECTO AMBICIOSO, PERO CON LOS PIES EN EL SUELO

Monchi también se refirió a la aspiración expresada por Alan Pace de situar al Espanyol entre los mejores equipos del campeonato en los próximos años. "Tenemos que ser lo más ambiciosos posible, pero con los pies en el suelo", aseguró.

"Este es un club que puede presumir de muchas cosas, entre ellas una situación económica saneada y deuda cero. Hay ilusión, ganas y motivación. Si somos capaces de crear las estructuras adecuadas, podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que merece su historia", indicó.

En ese sentido, rechazó fijar objetivos concretos de clasificación europea a corto plazo y apostó por un crecimiento sostenido. "He escuchado mucho eso de que hay que ir a Europa. La pregunta es cómo queremos ir a Europa. Yo prefiero un proyecto sólido y progresivo para que estar en Europa no sea una utopía, pero tampoco algo puntual que no tenga continuidad", argumentó.

Monchi recordó que el equipo terminó undécimo después de haber ascendido la temporada anterior y pidió valorar la evolución reciente. "Hace tres años el Espanyol estaba en Segunda División, luego acabó decimocuarto y ahora undécimo. No menospreciemos lo que se está haciendo", señaló.

Preguntado por el techo competitivo de la entidad, el dirigente evitó establecer comparaciones con su exitosa etapa en el Sevilla, aunque defendió la necesidad de mantener la máxima ambición.

"El Espanyol es lo suficientemente grande como para no mirarse en nadie. Tiene que construir su propio camino. Pero también creo que debemos ser ambiciosos. Esto es como el niño que estudia para sacar un 10; si estudia para sacar un 10, a lo mejor saca un 8 o un 9. Si estudia para sacar un 7, igual saca un 5. Vamos a poner todo para sacar un 10", afirmó.

También pidió no comparar permanentemente al Espanyol con otros clubes de la ciudad. "Nuestro rival tiene que ser el propio Espanyol. Tenemos que mirar hacia delante y marcar nuestra propia hoja de ruta", sostuvo.

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA, MERCADO Y BURNLEY

Sobre la confección de la plantilla para la temporada 2026-27, Monchi explicó que la planificación comenzará formalmente con una reunión junto a Manolo González y el departamento deportivo. "Lo primero es hacer una fotografía de la plantilla que queremos. A partir de ahí empezaremos a hablar de entradas, salidas, renovaciones y perfiles. Estos quince días la prioridad era acabar bien la temporada y conocer el club", comentó.

El exdirector deportivo sevillista no quiso adelantar el número de incorporaciones previstas para el próximo mercado, aunque garantizó que se harán los movimientos necesarios para disponer de la mejor plantilla posible dentro de las posibilidades económicas y reglamentarias de la entidad.

Asimismo, apostó por un modelo de toma de decisiones compartido entre la dirección deportiva, el entrenador y el área económica. "No creo en las decisiones unilaterales. Hay una parte económica, una parte técnica y una parte deportiva. La planificación debe ser consensuada", explicó.

Monchi también destacó la importancia de la cantera dentro del proyecto de futuro del club y elogió el trabajo realizado en la estructura formativa. "Soy canterano y creo mucho en el trabajo de base. Hay buenos profesionales y mi intención es reforzar aquello que haga falta y dar continuidad a lo que funciona", indicó.

Por último, confirmó que existirá colaboración con el Burnley FC, también propiedad del grupo liderado por Alan Pace, aunque dejó claro que su prioridad será el Espanyol. "Sería absurdo no compartir información, herramientas y conocimiento entre ambos clubes. Intentaremos aprovechar todo aquello que pueda beneficiar al Espanyol, en una relación bidireccional", concluyó.