Monlau Motul gradúa a su decimosexta promoción del Máster de Ingeniería en Motorsport

Los 34 titulados de la decimosexta edición del Máster de Ingeniería en Motorsport de Monlau Motul - LIFEBELUCKY

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La escuela de mecánica de competición e ingeniería de motorsport Monlau Motul ha graduado a los 34 alumnos de la decimosexta edición del Máster de Ingeniería en Motorsport, que puso el broche final a diez meses de formación, en los que los titulados han podido adquirir una "visión completa y actualizada" de la ingeniería de competición.

Con una duración de 350 horas lectivas e impartido por un claustro de profesores en activo, el programa incluye formación en el aula, prácticas reales en un circuito y un proyecto final en el que los alumnos deben aplicar todo lo aprendido en un entorno que simula las condiciones reales de trabajo en un equipo de competición.

Una vez completada la formación en Monlau Motul Technical School, se abre un amplio abanico de posibilidades para los titulados, con muchos de ellos dando el salto a estructuras profesionales de primer nivel en el motorsport. Más de 400 ingenieros se han formado durante los 16 años que lleva Monlau Motul organizando este Máster en Ingeniería, consolidando su posición de referencia en formación de motorsport a nivel internacional.

El acto de graduación contó con la presencia de figuras importantes como el CEO de Monlau Motul Technical School, Jaime Serrano. "Monlau no es una escuela al uso. Habéis hecho el máster en un equipo y esto es la máxima expresión de lo que os vais a encontrar en el mundo profesional del motorsport. Nuestra formación ofrece una versatilidad muy valiosa que seguro que vais a aprovechar", aseguró en nota de prensa facilitada este miércoles por la escuela.

Mientras que el titulado Adrià Pérez, quien ha logrado el mejor expediente académico con un 8,51 de nota final, explicó que tenía "muy claro" que quería hacer este Máster. "Desde pequeño siempre me encantó el motociclismo y crecí viendo a grandes pilotos con los colores de Monlau. Por eso, cuando estaba en la universidad, ya tenía muy claro que quería estudiar este máster. Tengo muchas ganas de salir y demostrar todo lo que hemos aprendido en Monlau, que ha sido mucho", afirmó.