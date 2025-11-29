Montenegro mide la aspiración de las 'Guerreras' por la Main Round del Mundial

Anne Erauskin, en un partido con la selección española de balonmano. - RFEBM / J.L. RECIO

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano jugará este domingo (18.00 horas) ante la de Montenegro durante la tercera y última jornada de su grupo en la Ronda Preliminar del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Alemania y Países Bajos, con la necesidad de puntuar para avanzar de ronda y curar sus heridas tras perder contra Islas Feroe.

Esa derrota (25-27) frente a las feroesas complicó el torneo para el plantel entrenado por Ambros Martín dentro del Grupo D, donde el equipo montenegrino es el líder sólido. Con 4 puntos en su casillero y +14 de diferencia de goles, las pupilas de Suzana Lazovic vencieron por 32-27 a Islas Feroe en su estreno y por 25-34 a Paraguay durante la jornada 2.

A sabiendas de que a la Ronda Principal se arrastran los resultados obtenidos en esta Preliminar, mayor calado tiene este duelo de las 'Guerreras' después de su inesperado tropiezo del pasado viernes. Danila So Delgado estuvo inspirada en ataque y Lucía Prades nuevamente brilló en la portería, pero el conjunto nórdico mató con sus transiciones.

La segunda mitad de ese partido fue como la crónica de una muerte anunciada y Jana Mittún, con su rapidez, se unió a la capitana Pernille Brandenborg, certera en seis metros, para neutralizar la renta española y voltear el marcador del SWT Arena de Tréveris (Alemania). Ahora, en el mismo pabellón, enfrentarse a Montenegro será un prueba alta de nivel.

Las balcánicas y las 'Guerreras' se cruzaron por última vez en un partido oficial en noviembre de 2022, en el debut de ambos conjuntos en el Campeonato de Europa de aquel año; la victoria por 30-23 fue para Montenegro, que lideró ese grupo de la Ronda Preliminar, un 'déjà vu' de lo que está ocurriendo en este Mundial donde España agota sus recursos.

De aquel encuentro disputado hace tres años, pocas jugadoras quedan en la plantilla que actualmente dirige Ambros Martín. Entonces era José Ignacio Prades el inquilino del banquillo español y tanto Carmen Campos como Shandy Cabral comandaban al equipo sobre la cancha, si bien Paula Arcos y Kaba Gassama ya eran referentes en una época de reconstrucción.

Eso sí, la reconstrucción sigue bajo el Proyecto 2029, "plan a medio-largo plazo" ideado por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para --en sus palabras-- "consolidar al equipo" de cara al Mundial 2029. Maitane Etxeberria, Jennifer Gutiérrez, Alicia Fernández y las hermanas Lysa y Lyndie Tchaptchet serán clave y tienen opción de reivindicarse.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

MONTENEGRO: Attingre (P), M.Marsenic (P), Skerovic (P); A.Marsenic, Mitrovic, Jaukovic, Pletikosic, Godec, Trivic, Dzaferovic, Vukcevic, Bozovic, Brnovic, Bulatovic, Tatar, Pavicevic y Grbic.

ESPAÑA: Wiggins (P), Prades (P), Morales (P); Gutiérrez, Etxeberria, Somaza, Arcos, So Delgado, Fernández, Erauskin, Álvarez, Linda Tchaptchet, Lysa Tchaptchet, Arroyo, Bengoetxea, Oppedal, Gassama y Vegué.

--PABELLÓN: SWT Arena.

--HORA: 18.00/Teledeporte.