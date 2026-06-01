Montero, DeJulius, Hezonja, Luwawu-Cabarrot y Bozic integran el Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2026

Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2026-26 - ACB PHOTO

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores Jean Montero (Valencia Basket), David DeJulius (UCAM Murcia), Mario Hezonja (Real Madrid), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia) y Luka Bozic (Coviran Granada) han sido elegidos este lunes como integrantes del Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2025/26, según anunció la acb tras la votación realizada por entrenadores, jugadores, medios de comunicación y aficionados.

El base dominicano del Valencia Basket Jean Montero repite presencia por segunda temporada consecutiva en el equipo ideal de la competición después de promediar 14,2 puntos, 3,8 asistencias y 16 créditos de valoración por encuentro, siendo además el jugador más votado por los entrenadores de la Liga Endesa.

Junto a él aparece el estadounidense David DeJulius, una de las revelaciones del curso en su estreno con el UCAM Murcia. El base acabó la fase regular con 17,8 puntos de media, segundo máximo anotador del campeonato, mientras que Mario Hezonja vuelve a figurar entre los elegidos tras liderar al Real Madrid con 17,5 puntos y 18,8 de valoración por partido.

El quinteto lo completan dos debutantes en esta distinción. El francés Timothé Luwawu-Cabarrot, máximo anotador de la Liga Endesa con 18,7 puntos por encuentro en su primera campaña con Baskonia, y el croata Luka Bozic, una de las grandes sensaciones del campeonato y jugador más valorado de la competición con una media de 24,3 créditos.

Bozic, además, fue el segundo máximo reboteador de la Liga Endesa y el cuarto anotador, consolidándose como la principal referencia del Coviran Granada durante toda la temporada.

La acb también anunció el Segundo Mejor Quinteto de la temporada, integrado por Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos) y Edy Tavares (Real Madrid).

Los Mejores Quintetos se deciden mediante una votación repartida a partes iguales entre entrenadores, capitanes de los equipos, medios de comunicación y aficionados. Los cinco jugadores con mayor puntuación forman el Mejor Quinteto, mientras que los cinco siguientes integran el Segundo Mejor Quinteto de la temporada.