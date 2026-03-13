Montilivi decide el objetivo del Athletic y el Valencia busca respirar en Oviedo

Archivo - Arnau Martinez of Girona FC competes for the ball with Mikel Jaureguizar of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Girona FC at San Mames on September 23, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se enfrenta este sábado al Girona en Montilivi (14.00 horas), en la jornada 28 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los leones necesitan el triunfo para no descolgarse de las plazas europeas, mientras que el Valencia buscará en el Carlos Tartiere, ante el colista Real Oviedo (18.30 horas), encadenar tres victorias seguidas en Liga por primera vez en la temporada.

Montilivi vivirá un duelo clave para el tramo final de temporada de Athletic Club y Girona. Los leones llegan a la jornada 28 de competición con tierra de por medio con el descenso pero a cinco puntos del sexto puesto. Así, y tras conseguir uno de los últimos seis puntos en juego y encadenar tres partidos sin ganar, los de Ernesto Valverde necesitan volver a la senda del triunfo para no descolgarse de Europa.

Una situación algo menos cómoda vive el Girona. Los de Míchel sólo han ganado uno de sus últimos siete encuentros ligueros, lo que ha hecho que poco a poco hayan perdido posiciones en la clasificación así como renta con los puestos de descenso, de los que aun les separan seis puntos. Pese a ello, no deberían descuidarse los gironís si quieren tener un final de temporada tranquilo, y el único camino para ello es reencontrarse con el triunfo ante su público casi un mes después.

Un partido en el que apunta a haber goles, ya que entre los dos equipos tan sólo han mantenido en dos encuentros su portería a cero en los 26 partidos disputados en 2026. Además, tanto Vladuslav Vanat como Gorka Guruzeta han mejorado sus cifras desde el mes de enero, y jugadores de la segunda línea como Azzedine Ounahi, goleador en el partido de ida, y Oihan Sancet, goleador en Montilivi el curso pasado, llegan entonados.

En el apartado de bajas, el partido estará marcado por importantes ausencias en el cuadro local como los lesionados Bryan Gil y Christian Stuani, o el sancionado Vitor Reis, mientras que la buena noticia es la vuelta de Álex Moreno. En el lado rojiblanco, Alejandro Rego se perderá el encuentro por acumulación de amarillas, así como Aitor Pardes y Unai Gómez por lesión, que se suma a los Nico Williams, Beñat Prados y Maroan Sannadi.

Por su parte, el Real Oviedo recibirá en el Carlos Tartiere al Valencia en plena semana de Fallas, en un duelo entre dos equipos en dinámicas muy diferentes. Los visitantes han encontrado en los últimos cuatro partidos su mejor versión del curso, sumando nueve puntos que los han despegado a la zona de descenso, que ahora miran con un colchón de siete puntos. Así, un triunfo podría ser casi definitivo de cara a mantenerse una temporada más en Primera División.

Enfrente estará un alicaído Real Oviedo que cada vez ve más cercano el fatal desenlace del descenso. Pese a la mejora de sensaciones desde la llegada de Guillermo Almada --cinco derrotas en 12 partidos--, los carbayones continúan últimos, a ocho puntos de la salvación y sumando sólo dos de los últimos 15 puntos en juego. Pese a ello, la referencia de la victoria en el partido de ida en Mestalla marca su camino hacia sumar de tres en tres un mes y medio después.

En lo deportivo, el partido viene marcado por el gran momento de forma que atraviesan los delanteros del conjunto che. Umar Sadiq, pese a que sólo ha marcado un tanto en Liga, se ha convertido en la referencia ofensiva de los de Corberán, situación aprovechada por jugadores de segunda línea como Largie Ramazani --tres goles-- o Javi Guerra --un gol y una asistencia--, que están experimentando su mejor momento en el curso.

En el apartado de bajas, el Valencia recupera a Lucas Beltrán, aunque seguirá sin poder contar con los lesionados de larga duración José Manuel Copete, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y Julen Agirrezabala. Mientras que el Real Oviedo, que recupera a David Costas, tendrá las ausencias de Lucas Ahijado, Leander Dendoncker y Thiago Borbas.

PARTIDOS JORNADA 28 DE LALIGA EA SPORTS

-Sábado 14 de marzo.

Girona - Athletic Club. Galech Apezteguía (C.Navarro) 14.00.

At. Madrid - Getafe. Ortíz Arias (C.Madrileño) 16.15.

Real Oviedo - Valencia. Sesma Espinosa (C.Riojano) 18.30.

Real Madrid - Elche. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.