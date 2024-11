Montse Tomé: "Lo bueno de España es tener recursos, nos gustaría hablar de fútbol"

"A veces hacéis preguntas a las jugadoras que ellas no tienen que responder"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, explicó que no puede evitar que cada rueda de prensa "se interprete" y pidió "respeto" para las 24 futbolistas convocadas, al tiempo que recordó que no ha "cerrado" la puerta a ninguna, como parte de las virtudes de una España con "recursos".

"Es cierto que me gustaría que pudiéramos poner el foco en estas jugadoras, en las futbolistas que hemos traído en esta concentración. Son 24 futbolistas que se merecen estar. Tenemos una manera de trabajar que queremos imponer, tenemos una selección con grandes futbolistas que se merecen el máximo respeto. Ellas al igual que yo, nos gustaría hablar de fútbol", dijo en la previa al duelo contra Corea del Sur en el Cartagonova.

Tomé respondió así después de una semana con 'ruido' entorno a la selección por la no presencia de Irene Paredes y Jenni Hermoso. "'Ojalá me preguntaran de Francia, Corea, Canadá, Italia'. Es como nos sentimos cómodas. A veces les hacéis preguntas que ellas no tienen que responder. Estamos en día previo de partido, hemos podido disfrutar de cuatro entrenamientos buenos, hemos podido encontrarnos con el equipo después de un mes entre concentraciones y la energía ha sido positiva", apuntó.

Además, Tomé destacó la ilusión de las caras nuevas de esta convocatoria: Maite Zubieta y Macarena Portales. "Hemos incorporado dos jugadoras nuevas, Maite y Maca, que vienen con muy buena energía, dan un impulso muy bueno. Hemos estado trabajando para el partido de Corea, en el plan que queremos y la energía que queremos", afirmó.

"Contamos con grandes futbolistas, que están dando buen nivel, lo bueno del talento de España es tener variedad y tener recursos. Athenea ha tenido una lesión que pronto va a estar. Alexia ha sido una baja de última hora. Es nuestra capitana, una jugadora líder y esperamos que ambas se incorporen pronto", añadió.

"Después de las ruedas de prensa se pusieron cosas en diferentes medios que yo no dije. Yo puedo hablar y cada uno puede interpretar lo que quiere, de eso no me siento responsable. Hay que tener respeto por estas 24 futbolistas que se merecen estar aquí. En ningún momento he dicho que cerráramos la puerta a ninguna futbolistas y elegimos a las mejores para la selección", insistió.

Por otro lado, la seleccionadora confió en que España mejore tras sus empates ante Italia y Canadá. "De Corea no tenemos mucha información, ha cambiado el entrenador. España tiene que ser España. Hemos visto cómo mejorar y tener más claridad. Los detalles marcan la diferencia, hemos puesto ejemplos también de otras selecciones", confesó, esperando un buen ambiente en Cartagena, donde ya disputó España un empate ante Bélgica, y "que cada vez haya más jugadoras siguiendo a estas jugadoras con un talento muy alto".

"Estos cuatro amistosos era poder después del año que habíamos vivido ir poniendo a la selección en esos estímulos que nos permitieran seguir creciendo. Ahora tenemos a Corea del Sur una selección que nos planteará un orden defensivo. Seguir viendo jugadores y mejorando", añadió.