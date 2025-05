Montse Tomé: "La clave es que podamos competir como es España"

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé, explicó que Bélgica tratará de imponer su propuesta este viernes en el duelo de la Liga de Naciones y España tendrá que "competir" para ganar también ese partido, en busca de las semifinales del torneo.

"La clave es que podamos competir el partido como es España, tratando de generar ventajas y poder posicionarnos en campo contrario, cuidarnos muy bien de los pases, cuidarnos muy bien de esas pérdidas, porque en el caso de Bélgica, sabemos que es una selección que transita muy bien", afirmó en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La preparadora de la selección recordó esas virtudes de una Bélgica de la que no se pueden fiar. "Arriba con Wullaert salen muy rápido, no solo ella, sino por bandas. Tienen un juego bastante vertical y directo y tienen su propuesta. Tenemos que imponernos con nuestro juego. Inglaterra es otra selección, otro partido en el que ahora mismo no pensamos", apuntó este jueves al poco de aterrizar en Bruselas.

Tomé recordó el duelo de ida, en febrero, donde España remontó de manera épica en el descuento (3-2). "Ese partido nos dio el refuerzo de que cuando el equipo va con una desventaja en el marcador de dos goles es capaz de darle la vuelta. No queremos asumir ese riesgo, que esas situaciones no son las que nos gustan, pero a veces el fútbol te lleva ahí y en ese caso conseguimos darle la vuelta", dijo.

"Este partido esperamos empezar mejor, poder imponernos pronto en el juego y sobre todo defendernos de su propuesta. Es una selección que tiene muy claro a lo que juega y ese partido también lo tenemos que ganar", terminó.