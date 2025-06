Montse Tomé: "El equipo tiene fuerza mental para saber en lo que tiene que pensar"

LAS ROZAS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, admite que su equipo tiene "la capacidad" para optar a todo en la Eurocopa de Suiza que arranca la semana que viene, pero también "la fuerza mental para saber en lo que tiene que pensar" sin hacer demasiado caso "a las etiquetas", mientras que apuntó que el amistoso de este viernes ante Japón les dará "un contexto bueno" para saber el actual nivel de un grupo donde recalcó que todas sus jugadoras deben estar preparadas "sin importar su rol" y tener "un pensamiento más colectivo" que individual.

"España tiene la capacidad, pero sabemos que esto es un juego y que puede pasar de todo porque hay grandes selecciones. Este equipo se concentra en hacer un buen trabajo y aislarse del ruido externo y de las etiquetas, tiene la fuerza mental para saber en lo que tenemos que pensar y luego trabaja para ganar", expresó Tomé en rueda de prensa.

La entrenadora asturiana advirtió que tanto las jugadoras como el 'staff' son "los más competitivos". "Nos sentimos así. También hay que tener respeto y humildad", añadió, citando entre posibles favoritas al título a Francia, Alemania e Inglaterra.

La preparadora del combinado nacional habló de la gestión del grupo para un gran torneo. "Cuando se juntaron todas, les hablamos de la importancia de valorar estar entre las 23 porque otras se habían quedado fuera. Creemos que las 23 que tenemos son las que se han ganado con su esfuerzo estar aquí y España necesita las cualidades de cada una de ellas", expresó.

"No compiten entre ellas, compiten contra sí mismas para tener el máximo nivel para cuando España necesite de una de ellas puedan estar en la disposición de darlo todo sin importar su rol. Todas no pueden jugar lo mismo, eso no es fácil, pero tener un pensamiento más colectivo hace más sencillo que todas se puedan sentir parte", añadió Tomé.

Preguntada por Claudia Pina y el papel que puede tener como titular o como revulsivo, recalcó que "cuando está en el campo el equipos es capaz de tener mejor la posesión". "Tiene un talento muy bueno, genera muchas superioridades y cuando está cerca del área tiene la capacidad para armar rápido la pierna. Eso nos lo puede dar tanto si inicia como si entra después, es inteligente. Como revulsivo buscamos esas situaciones en el último tercio, que fue lo que consiguió contra Inglaterra. Es una futbolista que aporta muchas cosas en ataque y en defensa también", detalló.

Este viernes, la campeona del mundo tendrá su única prueba antes de la Eurocopa en un amistoso contra Japón. "Lo afrontaremos como tratamos de hacerlo en todos los partidos, poniendo al equipo que nos pueda iniciar para competirlo bien y luego mantener un buen nivel durante lo 90 minutos. Estamos haciendo entrenamientos de mucho nivel y el ritmo del equipo es bueno, el contexto del partido es bueno para ver en qué punto estamos", afirmó.

"Japón ha cambiado al seleccionador, que le conocemos de otras selecciones y hemos visto lo que ha hecho desde que está él. Tiene jugadoras con mucha calidad que nos van a disputar seguro la posesión y que tienen mucha movilidad. Juegan muy concentradas los 90 minutos, buscamos la exigencia máxima antes de la EURO y Japón nos va a exponer a eso", agregó del combinado nipón.

Tomé aseguró que sus futbolistas tienen "ambición" y que llevan "la motivación dentro" para medirse a "un rival atractivo" donde espera poder contar con Aitana Bonmatí y Lucía García, ausentes en el entrenamiento de este jueves. "Las dos están bien. Aitana ha tenido esta noche algunas décima de fiebre y hemos preferido que se quedara descansando. Lucía arrastra algunas molestias musculares y hemos preferido que hiciera otro tipo de trabajo. Contamos con las dos para Japón salvo que el doctor me diga algo", detalló.

La seleccionadora habló también del proceso de elegir cinco capitanas tras incorporar a Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí a un grupo que ya formaban Irene Paredes, Alexia Putellas y Olga Carmona. "La misma inteligencia que Mariona tiene fuera del campo, la tiene fuera y es una jugadora con la que se puede conversar, empática y nos ayuda mucho a entender a las diferentes personalidades que hay en el equipo y luego a poder conectar con el cuerpo técnico", indicó.

"Aitana es otra personalidad también diferente, muy competitiva, que en el campo transmite mucha energía y que fuera de él es capaz de pararse, analizar y también enganchar a otro tipo de personalidades que hay dentro del equipo. Es importante llegar a todas y creo que estamos muy bien representadas", celebró.

Finalmente, la asturiana restó importancia a tener que medirse en la fase de grupos de la Eurocopa a selecciones con las que se ha medido bastante en los últimos años como Portugal, Bélgica e Italia. "Me gusta porque es lo que hay, cuando hay cosas así trato de hacerlo bueno, esa es la primera premisa para competir. Hemos coincidido con estos mismos rivales y lo hemos hecho bien, todos los partidos son diferentes y hemos tenido un técnico en directo analizando el Portugal-Nigeria y esperamos que el partido sea diferente. El inicio de un gran campeonato es diferente y hay que tener en cuenta variables", sentenció.