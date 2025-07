Montse Tomé: "No queremos que nada nos despiste"

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, confesó que no quiere que "nada despiste" a su equipo, ni la condición de favorita ni la goleada en el estreno contra Portugal, de cara a un segundo partido en la Eurocopa 2025 donde Bélgica avisó de la posible intención de quitarle el balón a España.

"Justo después de Portugal en el campo ya les dijimos a las futbolistas era el momento de disfrutarlo, era momento de estar felices, de sonreír y de valorar la victoria porque no era nada fácil. Las futbolistas entrenan muy bien, les mandamos el mensaje de que sólo hemos ganado un partido, de que tenemos que tener los pies en el suelo, ser humildes y seguir trabajando", dijo en la rueda de prensa previa al duelo en el Arena Thun (Suiza).

Por otro lado, Tomé no dio pistas sobre la portería, aunque confesó que esperaban que la recuperación de Cata Coll "fuera más rápida", ni tampoco con la posible titularidad de Aitana Bonmatí. "Ella tiene una capacidad mental brutal, está muy enfocada en la Eurocopa y ha sido una lástima que pasara por esto, dentro del miedo entre comillas cuando supimos lo que le pasaba", explicó.

"Ha recuperado muy pronto y el otro día hablando con los servicios médicos jugó el tiempo que podía jugar priorizando su salud y creo que tenemos que estar en esa línea. Aitana está disponible y luego pues veremos qué necesita el equipo de Aitana, que siempre es todo y qué es lo más adecuado", añadió.

En esa posición, Tomé fue preguntada por la gran actuación de Vicky López ante las portuguesas, y las opciones de la joven centrocampista de mantener la titularidad. "España tiene la suerte de tener muchas futbolistas con mucho talento y con capacidad para adaptarse a diferentes posiciones. Creo que todas las jugadoras pueden jugar juntas independientemente del once que saquemos. Lo que nos da tranquilidad es saber que todas están bien", apuntó, en contra de hablar de "rotaciones".

La preparadora de la selección, que no tuvo nada que decir al mensaje que dejó Jenni Hermoso en la previa al duelo contra Portugal en TVE, explicó que debe tener un "lado frío y profesional" para tomar sus decisiones. "No me gusta mucho hablar de rotaciones porque siento que todas las futbolistas que tenemos podrían jugar cualquier partido", afirmó.

Además, Tomé reconoció que se fija en los últimos enfrentamientos contra las belgas. "Por supuesto que me fijo en esos partidos porque es la misma seleccionadora, porque es lo más reciente que tenemos con esa selección y aunque hayan sido partidos diferentes la estructura la han repetido", apuntó.

"Si conseguimos dominarla va a ser un partido que se va a defender y salir rápido. Tienen claro a lo que juegan, creen en esa manera de jugar y es un equipo que veo bien", añadió, aunque después fue preguntada por las declaraciones de las belgas en rueda de prensa, sobre el trabajo que vienen haciendo para tratar de disputar el balón a la selección española.

"Aunque tiene jugadoras arriba que corren mucho también trata de meter el balón por dentro y de hacer asociaciones. No me extrañaría que quisiera, a veces cuando piensas 'cómo defiendo a España, pues quitándole el balón'. A ver si puede, vamos a ver, vamos a trabajarlo todo y tenerlo todo en cuenta", confesó.

Por otro lado, Tomé aceptó la vitola de favoritas pero dejó claro que no es algo que despiste a su equipo. "Nosotras escuchamos, pero dentro de un mensaje de mucha tranquilidad, de mucho trabajo, de mucha concentración en el plan, en el trabajo porque creo que eso es lo que nos ayuda a disfrutar del día a día", apuntó.

"Si pensamos más en mensajes externos que no controlamos que pueden ser más o menos verdad, si pensamos ya en haber ganado sin haber jugado, sin haber trabajado, creo que esto no nos permitiría ser competitivas, ni sacar todo el talento que podemos tener. Creo que estamos formando un equipo profesional de máximo nivel y no queremos que nada nos despiste", añadió.