Montse Tomé: "No han sido días sencillos, la salvación es dedicarse a ver fútbol"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina absoluta de fútbol, Montse Tomé, pidió "hablar de fútbol" y confió que "a partir de ahora", tras la sentencia en el caso Luis Rubiales, las jugadoras estén en el foco por su calidad y los objetivos de un 2025 que empieza con el arranque de la Liga de Naciones este viernes contra Bélgica.

"Alegría por estar aquí de nuevo y poder hablar de fútbol. En cuanto a todo lo que ha salido hoy, no me quiero pronunciar más sobre ello. Estamos pensando en Bélgica, empezamos la Liga de Naciones, ya hablé donde tenía que hablar y no tengo más que comentar", afirmó en rueda de prensa previa al inicio de la defensa del título europeo en el Ciutat de València.

Tomé escuchó varias preguntas sobre la condena a Rubiales de 18 meses de multa por agresión sexual a Jenni Hermoso e insistió en que su equipo está "pensando en el fútbol". "Tenemos un equipo profesional, futbolistas fantásticas pensando en el fútbol, no he oído nada en el vestuario de esto. La primera charla fue plantear los objetivos de 2025. Esta ventana tenemos dos partidos, Bélgica e Inglaterra. Les pedimos hablar de Bélgica, que estrena seleccionadora. Hay que adaptarse a lo que propone, hemos preparado bien el partido", apuntó.

Por otro lado, a nivel personal, la seleccionadora confesó que "no han sido días sencillos". "Desde que estoy de seleccionadora no he podido controlar las preguntas que me hacéis, es algo que va a estar siempre. Me encantaría hablar de fútbol porque tenemos un gran equipo, futbolistas que tienen muchas cosas que contar, en lo futbolístico y en lo personal, y nos perdemos muchas cosas", dijo.

"Sí me gustaría que a partir de ahora empezáramos una época en la que esas preguntas abundaran más. Es así además. Podéis tener una sensación del ruido de fuera, pero las jugadoras tienen la cabeza en entrenar y jugar. Para mí tampoco han sido días sencillos pero los he afrontado. Dentro de ese tiempo, la salvación es dedicarse a ver fútbol", añadió, antes de explicar cómo ve a España.

"Esperamos que Bélgica se repliegue, pero no sabemos. Las laterales nos generan superioridad, también las interiores, vamos a buscar esa coordinación en los desmarques y tener acierto. El equipo está bien, con ganas de competir, de ganar, tenemos un equipo ambicioso, con muchas posibilidades, lo veo feliz en todo. Nos transmite una energía muy buena", explicó.

"Estamos en Valencia, una ciudad que lo ha pasado mal, ya estuvimos la semana pasada en Paiporta, es un acercamiento de la Federación a familias que lo han pasado mal y tenemos que estar con ellos. Felices del lema 'jugamos por vosotros', vamos a intentar hacer buen juego y los tres puntos", añadió.

Además, Tomé recordó su paso por el Levante como jugadora. "Cuando vengo a Valencia, guardo muchos recuerdos, jugué tres años en el Levante, que en aquel momento era el equipo de España, un equipo donde queríamos estar. Aquí aprendí mucho y me trataron bien, es un orgullo volver. La situación que tienen ahora no es la más agradable, pero les traslado la fuerza y el ánimo", comentó.

La seleccionadora no quiso hablar de Hermoso, ya que no está en la convocatoria, y sí de una Martín Prieto con "instinto natural para el gol", o del regreso de Irene Paredes. "Hemos hablado, esto forma parte de la relación de una seleccionadora y una futbolista. Buscamos con nuestra decisiones sacar el máximo rendimiento de ellas", dijo sobre la central.

"Irene Paredes ha vuelto, ha vuelto bien, no hay duda de su profesionalidad, lo demuestra en su bagaje de futbolista. Contentos de volver a tenerla aquí y ayudarla para que dé lo mejor para la selección. Me gusta hablar de las futbolistas que están. Jenni sabe que hay una relación profesional, siempre hemos hablado mucho con ella y ahora necesitamos a estas 23 futbolistas", terminó.