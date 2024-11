Montse Tomé: "El resultado siempre ayuda a calmar todo"

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, confesó que "el resultado siempre ayuda a calmar todo" después de golear (5-0) a Corea del Sur este viernes en el penúltimo encuentro de 2024 para una España que enseñó su fondo de armario.

"Empezar marcando tan pronto son detalles de los que hablamos que pueden condicionar partidos. Veníamos de una racha sin marcar muchos goles, pero sí encontrando nuestro juego, hoy hemos combinado las dos cosas", dijo en rueda de prensa.

Tomé destacó el "ambiente muy bueno" en el Cartagonova de Cartagena, donde debutaron tres jugadoras, "contenta" por ello y por la buena adaptación y encuentro de Adriana Nanclares, Maite Zubieta y Macarena Portales. "El resultado siempre ayuda a calmar todo. En el máximo nivel vivimos del resultado y esto es lo normal. El equipo estaba tranquilo, estaba contento con el juego, cuando hemos empezado esta concentración hemos puesto un video con detalles del último tercio", afirmó después de cuatro partidos sin ganar.

"Somos un equipo que genera muchas ocasiones, también en los Juegos Olímpicos las generamos. Lo que marca las diferencias es que hoy hemos conseguido hacer cinco goles. Los que vivimos de esto, analizamos el juego, todos los detalles antes de llegar a ese último tercio desde la portera", añadió.

Además, Tomé apuntó que volver de los Juegos sin medalla no fue una "decepción" y no habló de un cambio de ciclo. "No creo que haya sido una decepción los Juegos. Somos exigentes, hay que aprender de los errores, el equipo es valiente y quiere aprender. Queríamos ganar, cada vez que lo hacemos estamos más contentas. Estamos en una buena dinámica con futbolistas que tienen ganas de estar al máximo nivel", apuntó.

La seleccionadora, que elogió también a una Vicky López que firmó un doblete entrando en la última media hora y a Mariona, habló de los problemas que tendrá para hacer las listas de la Liga de Naciones o la Eurocopa del próximo verano. "Tenemos un amplio número de futbolistas. Nuestra mirada está en el hoy, pero también en el mañana, en la Liga de Naciones, en la Eurocopa", dijo.

"Dar oportunidades a futbolistas nos permite seguir teniendo notas. No sé si genera dudas pero sí más opciones. En el caso de que pasara algo, espero que no, tenemos futbolistas. La clave es dar oportunidades en el momento adecuado", terminó.