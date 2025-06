Montse Tomé: "Siempre es difícil elegir y ha sido más complicadseo por la importancia de la Eurocopa"

LAS ROZAS (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, dejó claro que la lista para la Eurocopa de Suiza ha sido "más complicada por la importancia" del torneo continental y reiteró que ha hecho con todas las jugadoras, incluida Jenni Hermoso, "un trabajo profesional" para elegir a las mejores de cara a una cita a la que llegan "con una energía totalmente diferente" a la del pasado verano en los Juegos Olímpicos

"Siempre es difícil elegir, esta selección es muy difícil y está más complicado por la importancia del torneo que tenemos por delante. Ha sido difícil, pero estamos contentos por la elección. Al final, pensamos en lo que necesita España para competir los partidos de la Eurocopa", señaló Tomé en rueda de prensa tras dar la lista de 23 convocadas para la cita continental.

Entre las elegidas, una vez más, no está Jenni Hermoso, por cuya ausencia fue preguntada la asturiana. "Siento que he contestado con mucho respeto a todas las preguntas que me habéis hecho sobre ella. Por supuesto, es una jugadora importante y con Jenni hablé ya al inicio de este año", comentó.

"Vino a la primera fecha FIFA, ahí no disputó muchos minutos y hemos hecho con ella el mismo trabajo que con todas. Hemos valorado su año en Tigres, hemos hablado con su entrenador en varias ocasiones y hemos hecho lo que tenemos que hacer para ver lo que necesitamos o no de las futbolistas. En este caso, en su posición, tenemos a Patri (Guijarro), Alexia (Putellas), Aitana (Bonmatí), Vicky (López) y Zubieta, y pueden entrar Mariona (Caldentey) o Pina, y es difícil. Es difícil entrar entre las 23, pero hemos hecho con ella y con todas un trabajo profesional", sentenció al respecto.

De esta lista, sólo once estuvieron en el pasado Mundial de 2023, lo que la entrenadora achaca a que el "fútbol evoluciona y crece". "Cada vez hay más nivel, cada vez los clubes trabajan mejor, y la exigencia para todos es mayor", explicó, confirmando que Laia Codina se está recuperando de una lesión y que había hablado con Shei García, otro de los descartes respecto a la anterior lista. "No hay explicación posible para eso, ella entenderá que tiene que venir. Es muy profesional y su actitud ha sido muy buena y solo puede agradecerla el trabajo", puntualizó.

La seleccionadora insistió en que han trabajado "con la idea de tener un equipo y eso lleva tiempo". "Hemos valorado a las jugadoras desde su talento y lo que necesitamos para competir. Cada convocatoria ha sido complicada y en esta última no estaba Sheila que nos ha acompañado todo el año y es duro decirle que no va a venir", expresó sobre la lista.

Tomé reconoció que no cuentan con "el mejor calendario" para la preparación, pero le quiso restar importancia. "Siento que el equipo está descansando y disfrutando, que es lo que tiene que hacer. Deben tener energía y ellas son las primeras que piden trabajo para hacer cosas. Sé que van a llegar bien y como 'staff' nos hemos adaptado a la situación", detalló.

La ovetense no escondió que hace un año, a los Juegos Olímpicos de París, no llegaron "bien" ni "frescas". "Era una competición nueva y competir cada dos días fue duro. Creo que el resultado no fue malo, pero nos hizo crecer. Ahora estamos en otro punto y la energía es totalmente diferente", aseveró.

"Estamos en un buen momento, tenemos un gran equipo y sentimos que se están generando esas sinergias y que sienten la confianza tanto dentro como fuera del campo. Cada una viene de un sitio diferente, pero es un grupo profesional que reúne ganas, talento y esfuerzo, y nuestro trabajo como líderes es cohesionar y hacer sentir que estamos en lo mismo y que el equipo se deje la vida por el siguiente reto que es chulo y superimportante", añadió.

Tampoco le da excesiva importancia a falta de experiencia internacional de algunas de sus futbolistas. "Es un grupo con muchas alternativas. Tenemos futbolistas como Alexia Putellas e Irene Paredes y la experiencia de jugadoras que han ganado grandes torneos y tienen experiencia internacional y con su club, y ese talento joven. No me genera poca confianza, al contrario, creo que es un grupo con capacidad", afirmó.

SIN PREOCUPACIONES SOBRE SU FUTURO

De cara al favoritismo, no quiso poner "números" para cifrarlo del 1 al 10. "Siento que el equipo tiene capacidad para ir a por todo, lo sienten las jugadoras, pero es fútbol y no siempre lo logras. Están las 16 mejores de Europa y vamos a marcar objetivos a corto plazo. Primero es empezar a entrenar bien con el primer grupo que vendrá y a partir del día 22 tener la exigencia para que salga bien, competir bien contra Japón y luego pasar fase de grupos", recalcó.

"No temo nada, pienso lo que necesita el equipo para competir los partidos. Todas las selecciones se preparan con la motivación de ganar a España y tenemos la mente en lo que España puede hacer, no podemos competir con miedo, tenemos que hacerlo con hambre y energía", demandó Tomé.

La asturiana tampoco está preocupada por si la Eurocopa puede determinar su futuro, con contrato hasta después del torneo. "Tengo un excelente grupo de trabajo externo que trabaja todas las situaciones que no son fútbol y me permiten estar centrada en lo que me gusta. Siempre he sentido la confianza del presidente y estoy tranquila", replicó durante un acto en el que estuvo Rafael Louzán, máximo mandatario de la RFEF.

Finalmente, fue preguntada por varias futbolistas, empezando por Claudia Pina, a la que ve "de todo" en la 'Roja'. "Está en un momento de forma muy bueno y ha tenido un año espectacular. Ante Inglaterra la dimos otro rol (fue suplente) y lo asumió perfectamente, ese es el ejemplo que queremos", celebró.

"Alexia es competición pura y dura, transmite tantísimas cosas y compite para ganar. No ha pasado por buenos momentos y si ha conseguido darle la vuelta es porque tiene claro lo que quiere. Ha hecho un muy buen año con goles y asistencias, queremos aprender de ella y la queremos cuidar", apuntó sobre la doble Balón de Oro.

De Esther González, recordó que les ha dado "mucho" y que "trabaja mucho a nivel defensivo", y aunque ha entrado como '9', no le ha quitado el sitio a otra veterana como Cristina Martín-Prieto. "Se ha merecido entrar. Tenía mucha competencia, pero la hemos seguido mucho y notaba esa presión de estar viniendo. Es gol, nos da un contexto muy determinado, pero se ha ganado venir. El premio le llega ahora, la conozco desde hace mucho tiempo y hemos considerado ahora que nos puede ayudar", opinó de la futbolista del Benfica.