Morata: "Ahora soy feliz, me gustaría retirarme en el Atleti"

Publicado 13/11/2019 0:22:58 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Álvaro Morata aseguró que le gustaría retirarse en el conjunto colchonero porque es "feliz" después de haber vivido tiempos difíciles en el Chelsea, donde atravesó una situación "límite" y subrayó que "ganar algo con España" es su "ilusión" después de haber vuelto al combinado nacional en esta citación.

"Había dejado de disfrutar del fútbol y ahora soy feliz. Me encantaría retirarme en el Atleti (...) Nunca he podido estar en un sitio muchos años. He estado en los mejores equipos del mundo, pero nunca he tenido una continuidad", indicó Morata en declaraciones a 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

"Cuando estaba en la Juventus yo sabía a mitad de temporada que me iban a recomprar, y eso son cosas que te distraen. Ahora depende de mí y si doy la talla estaré muchos años aquí. Me quedan cinco o seis años buenos", añadió el delantero madrileño, que sólo tiene buenas palabras para su entrenador, el 'Cholo' Simeone.

"Con el 'Cholo' puedes hablar de todo. Hay otros entrenadores que les da igual, para ellos eres un producto y cuando metes goles te dan palmaditas en la espalda y cuando estás lesionado no saben ni que existes", manifestó Morata.

Además, el ex del Real Madrid recordó que antes de llegar al Atlético vivió momentos muy complicados en la Premier League. "En Inglaterra tenía la sensación de que cuando me desmarcaba y mis compañeros me miraban, su sensación era que yo no iba a hacer nada bueno con el balón".

"Nunca me había enfrentado a una situación tan límite. Le decía a mi mujer que nos fuéramos lo más lejos posible en enero porque no podía con esa presión. He llegado a romper el teléfono tirándolo contra la pared después de los partidos", desveló Morata.

Preguntado por la actualidad colchonera, el delantero rojiblanco tiene claro que en el Atleti se ayudan "todos". "Costa había estado currando todo el partido contra el Leverkusen, salí siete minutos y marqué. Son rachas. Me llevo súper bien con él y es una gran persona, una noche me fui con él por Madrid en taxi", dijo.

Y en relación a su expulsión en Mallorca, donde vio dos amarillas en apenas ocho minutos, afirmó que "con la camiseta del Madrid, seguramente hubiera sido diferente". "Desde el VAR hubieran dicho que era roja directa porque era una entrada al tendón de Aquiles", apuntó.

"La imagen no fue bonita y pido perdón a mis compañeros, pero no me merecía la expulsión. Estuve con el talón vendado y deberían haber expulsado al central, pero entré al juego del jugador y le hice salir en un montón de medios; me arrepiento", sentenció.

Por último, en relación al parón internacional que afronta con la selección, Morata dejó claro que "ganar algo con España es mi ilusión" "Sería increíble ganar algo con España", finalizó.