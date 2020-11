Morata: "No me hubiera gustado no venir, seguro"

"Mi mujer ya no me aguanta de ver y celebrar los goles del 'Atleti'"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la Juventus e internacional español Álvaro Morata ha asegurado que está encantado de haber recibido la confianza del seleccionador, Luis Enrique Martínez, y de no tener que sufrir viendo a la selección desde casa, en Turín, donde está feliz en la Juventus.

"Se pasa mal viendo los partidos por la tele, trabajo para venir aquí. Me faltan pocas cosas por cumplir en mi carrera, una de ellas es ganar algo con la selección. Hubiera sido un palo no venir, no me hubiera gustado, seguro", manifestó en 'El Partidazo de COPE'.

El delantero, en vísperas de año de Eurocopa, confía en ganarse un hueco en la selección. "Sufría viendo los partidos desde casa porque quería estar aquí. Me moría de ganas por volver a la selección", reconoció.

Por otro lado, quiso dejar claro que no tiene reproche alguno hacia el Atlético de Madrid ni hacia el 'Cholo' Simeone. "Me molesta mucho que cualquier cosa que digo, parece que hay que hacer noticia para que la gente lo lea. Nunca dije que estuviera mal en el Atlético", aclaró.

"Estoy muy agradecido al Atlético, mi mujer ya no me aguanta de ver y celebrar los goles del 'Atleti'. Pero cada uno busca sus opciones. Es normal que el Atlético busque más oportunidades y cosas en ataque. Cambiaron las cosas cuando yo estaba allí, lo mejor para todos es la situación que se dio y estoy muy contento de haber ido a la Juventus", explicó sobre su salida.

Además, aseguró tener "muy buena relación" con Diego Pablo Simeone. "Nunca se sabe si vamos a volver a coincidir. No sé si voy a volver. En meses esto da muchas vueltas. Ahora me noto muy bien en todos los aspectos, estoy muy bien y muy tranquilo. Pero lo que venga en el futuro, nadie lo sabe", auguró.

"Sé que hay mucho 'meme' y gente que dice que estoy muy agradecido en todos los clubes en los que he estado. Pero soy del 'Atleti', siempre lo seré, y quisiera transmitir a la gente que no crea todo lo que lee. Yo estoy muy agradecido al Atlético", reiteró.

Y si también es carne de burla en las redes es por su mala suerte en cuanto a goles anulados por fuera de juego. "No voy a llorar porque me hayan quitado goles, si es fuera de juego, lo es. Voy a trabajar para salir un segundo más tarde. Hace años pondría excusas, ahora no. Nuestro trabajo es este, y hay que aguantar los 'memes'. Ojalá me anulen 6 goles por fuera de juego y marque otros 6 goles de aquí a final de mes", se sinceró.