Publicado 29/10/2019 21:59:51 CET

Fútbol.- Morata: "Si me preocupara sólo por mí me dedicaría al tenis"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Álvaro Morata se fue dolido tras empatar con el Deportivo Alavés (1-1) en la undécima jornada de Liga y dijo que si se preocupara sólo por él se "dedicaría al tenis" tras marcar el gol colchonero y perdonar la sentencia en una acción posterior.

"Me voy jodido poque se nos han ido dos puntos. Si me preocupara sólo por mí me decidaría al tenis", manifestó el delantero internacional español en declaraciones a Movistar.

"Se nos escapan dos puntos", incidió. "Podíamos haber cerrado el partido con varias ocasiones, pero no fue así y Lucas nos ha metido un golazo. Otra vez toca aprender y ya no podemos pensar más en este partido porque es pasado", valoró Morata.

Además, el ariete madrileño dijo que no pueden recriminarse el gol encajado por la dificultad para detener el gran lanzamiento de Lucas Pérez. "Cuando te meten un gol así no hay que pensar más, sabíamos que podía hacer eso. Tanto él como Joselu son muy peligrosos y la puso en la escuadra", comentó.

"No aprovechamos las ocasiones que tuvimos, para nosotros se nos van dos puntos, pero también hay que ver si todos los equipos que vengan aquí son capaces de sacar este punto", finalizó Morata.