Morbidelli seguirá la próxima temporada en el VR46 Racing Team

Archivo - Franco Morbidelli of Italy and Pertamina Enduro VR46 Racing Team during day 1 of the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France on May 9, 2025 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Jean Catuffe / DPPI - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italo-brasileño de MotoGP Franco Morbidelli (Ducati) ha renovado este martes su contrato para la próxima temporada con el equipo Pertamina Enduro VR46 Racing Team, asegurando su continuidad en la escudería juntamente con la del ya confirmado Fabio Di Giannantonio, cerrando así la pareja de pilotos del equipo de Valentino Rossi para 2026.

"El viaje continúa: Franco Morbidelli seguirá vistiendo los colores del Pertamina Enduro VR46 Racing Team la próxima temporada, tras haber subido ya al podio en 2025. Con Fabio Di Giannantonio ya confirmado, la alineación del equipo para 2026 queda ahora completa", ha anunciado el equipo italiano en un comunicado.

Morbidelli fue el primer piloto de la VR46 Riders Academy y primero en ganar un Campeonato del Mundo, en Moto2 en 2017. Tras siete temporadas en MotoGP, incluyendo tres victorias, seis podios y un subcampeonato en 2020, se unió al Pertamina Enduro VR46 Racing Team en 2025.

En esta primera temporada en el equipo italiano, el piloto italo-brasileño ha logrado acabar en el podio en el Gran Premio de Argentina y en el de Catar. Además, también ha terminado entre los tres primeros en las carreras al Sprint de Catar y Hungría, sumando un total de 161 puntos en el Campeonato del Mundo.

"Mi cariño por este equipo es muy profundo. Me siento genial aquí y tengo una relación increíble con cada miembro. Será un placer correr con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team también el próximo año. Es fantástico anunciar algo tan especial. Espero vivir muchos más días como los que hemos tenido este año, porque realmente nos los merecemos", ha declarado Morbidelli.

Tras esta renovación, el italo-brasileño ha querido agradecer a todos los que lo han hecho posible. "Tenemos casi un año y medio por delante para seguir mostrando el gran potencial que tenemos juntos. Quiero dar las gracias a todo el equipo, con Vale, Uccio y Pablo liderando, a los patrocinadores, a la VR46 Riders Academy y a mi gente", manifestó.

Por su parte, el director general del equipo, Alessio Salucci, ha mostrado su felicidad. "Estamos felices de confirmar a Franco también para la próxima temporada. Se integró con el equipo desde el principio, construyendo una excelente relación personal y profesional que ha llevado a resultados importantes", explicó.

"Franco ha formado parte de la VR46 Riders Academy desde sus inicios y verlo vestir los colores del Pertamina Enduro VR46 Racing Team tiene un significado especial para nosotros, se siente como cerrar un círculo. Este año, con dos podios en las carreras principales y dos más en Sprint, mostramos de lo que somos capaces; en esta última parte de la temporada y en la siguiente, el objetivo es mejorar aún más", concluyó.