Moreno: "El Barça y el Madrid no tienen muchos españoles y eso nos dificulta el trabajo"

Fútbol/Selección.- Moreno: "El Barça y el Madrid no tienen muchos españoles y es

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Robert Moreno ha explicado que la "máxima" para realizar sus convocatorias es que "los jugadores estén por lo que hacen, no por quienes son", al tiempo que ha reconocido que le "dificulta el trabajo" el hecho de que el Barcelona y el Real Madrid no tengan muchos jugadores españoles, como sí ocurría anteriormente en un modelo que ve extinto.

"Queremos que los jugadores estén por lo que hacen, no por quienes son. Esa tiene que ser la máxima para venir a la selección. Si nos dejáramos llevar por el nombre y los títulos que tiene un jugador que no está al nivel, por delante de otro que sí merece estar, no sería justo y nos estaríamos perjudicando a nosotros mismos. No traemos a los 24 mejores, sino a los 24 que creemos que pueden hacerlo mejor juntos porque este es un deporte de equipos. Eso nos da muchos dolores de cabeza", explicó Moreno ante la prensa en la Ciudad del Fútbol.

Preguntado por los numerosos cambios entre convocatoria y convocatoria, el seleccionador fue tajante ante los periodistas. "Tenemos información que vosotros no tenéis. Por ejemplo, con Alcácer nos enteramos anoche a última hora de que no podía estar por lesión y eso hace que haya más cambios", apuntó sobre el delantero del Borussia Dortmund.

En cuanto a la variedad de clubes representados en la selección española, un total de 17 en la lista para los partidos frente a Suecia y Noruega, Moreno explicó que "es un reflejo del fútbol actual", en el sentido de que "históricamente las grandes selecciones han estado respaldadas por siete u ocho jugadores de un gran equipo, como el Bayern o el Ajax".

"Pero ahora no hay muchos jugadores nacionales en los equipos. En esta lista el Villarreal es el que más aporta, pero es que es el que tiene más españoles aparte del Athletic. Como seleccionador me encantaría tener a nueve de un mismo equipo porque ya se conocerían, pero no es ese momento. Ni el Barça ni el Madrid tienen muchos españoles y menos que sean titulares. Eso nos dificulta el trabajo", lamentó.

En parte por eso, tanto Moreno como sus ayudantes se ven obligados a ver "muchísimos partidos". "Tampoco somos superdotados y normalmente dormimos, pero hay herramientas en el mercado que te permiten ver cortes de jugadores. Por ejemplo vuelve Luis Alberto, que lo hizo muy bien el año pasado, está haciendo un inicio de temporada espectacular y al final ese seguimiento te permite despertar la atención", dijo sobre el atacante, que vuelve a la selección.

ALABANZAS A LOS DEBUTANTES Y PLENA CONFIANZA EN BUSQUETS

Preguntado por posiciones concretas, no quiso avanzar la pareja de centrales que tiene en mente. "Al final los hechos hablarán por mí. Íñigo (Martínez) y Sergio (Ramos) pueden ser una pareja, también con Llorente, y también están Pau (Torres) y Albiol, que es una pareja que lo está haciendo muy bien. Que dos centrales jueguen tantos minutos juntos no es una tontería, es algo que influye en el fútbol. Están todas las opciones abiertas", valoró.

Profundizando en Torres, uno de los tres debutantes, subrayó que "es un chico que el año pasado lo hizo muy bien en el Málaga". "No fue al Europeo Sub-21 porque Luis solo quería tres centrales. Este año hemos empezado a seguirlo desde el minuto uno porque tiene condiciones naturales que nos gustan: buena salida de balón, envergadura y tácticamente es muy de manual. Las cosas que tiene que mejorar se las diré cuando venga esta semana. A priori es un chico con expectativas de tener un gran futuro como central", confió.

En cuanto a Sergio Reguilón, valoró que está temporada "está teniendo la oportunidad de jugar con continuidad" en el Sevilla. "Creemos que tiene muchísimo potencial, es imparable cuando va hacia arriba. Su energía me recuerda a la de Carvajal cuando empezaba. También tiene buen trato con el balón y cosas que mejorar defensivamente. Con Jordi Alba y Gayá lesionados queremos darle la oportunidad", dijo.

Preguntado precisamente por el lateral del Barcelona, aclaró que "iba muy justo con la recuperación". "Incluso aunque juegue este domingo, no sé si convocarlo sería lo mejor después de tres semanas de inactividad, sobre todo por el tipo de lesión que es. La información que tenemos es que no tiene el alta y yo no puedo meter a un jugador que no tiene el alta", recordó.

"Para nosotros 'Busi' es muy importante, no hay ninguna duda. Confiamos en él", zanjó sobre el mediocentro del Barcelona, antes de alabar también el buen nivel que está dando Dani Ceballos en la Premier inglesa.

"Dani ya dio el salto hace tiempo. Lo sufrimos con el Barça cuando él estaba en el Betis e hizo un partido increíble, desde entonces solo ha crecido. Irse al Arsenal es un paso interesante para tener más minutos y cuando viene a la selección nos ayuda. Es un chico superprofesional que tiene claro que quiere seguir siendo de altísimo nivel durante mucho tiempo", dijo.

Además, Moreno también alabó la ambición de Sergio Ramos pese a su larga trayectoria. "Tiene un nivel altísimo, pero tiene que seguir mejorando porque cuando te detienes empezar a ser un poco peor, y siempre veo en él ese espíritu. Solo puedo hablar cosas buenas de nuestro día a día con él en el vestuario, el gimnasio, dentro y fuera del campo su comportamiento es excepcional. Si se lo propone conseguirá jugar hasta los 40 porque es increíble en todos los sentidos", concluyó.