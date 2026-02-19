Moreno destaca la "gesta histórica" de la granadina Ana Alonso en los Juegos Olímpicos

Archivo - Oriol Cardona y Ana Alonso celebran una medalla en esquí de montaña. Archivo. - EUROPA PRESS/CONTACTO/DAVIDE VANINETTI/IPA SPORT

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la "gesta histórica" de la granadina Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras sumar el bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

"Medalla de bronce para la granaína Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de #MilanoCortina2026!!", ha señalado Moreno a través de sus redes sociales. "Sufrió un atropello en septiembre mientras entrenaba y acaba lograr el primer bronce en esquí de montaña", se ha congratulado el presidente de la Junta de Andalucía, calificando como "gesta histórica" esta hazaña deportiva.