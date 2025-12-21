Morgan Rogers doblega al United para un Aston Villa candidato a la Premier

Morgan Rogers, Aston Villa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aston Villa se impuso (2-1) al Manchester United este domingo en la jornada 17 con un doblete de Morgan Rogers para seguir siendo candidato a la Premier, a tres puntos del líder Arsenal.

Los de Unai Emery firmaron una décima victoria consecutiva, siete en liga, en un inexpugnable Villa Park. El primer tiempo fue un animado intercambio de golpes, pero los goles se resistieron hasta justo antes del descanso. Un misil a la escuadra de Rogers supuso el 1-0, pero Matheus Cunha marcó el 1-1 en un error local atrás.

De nuevo la rosca diestra de Rogers puso por delante a los 'villanos' a la hora de encuentro, y el Villa defendió tres puntos más en su persecución al liderato. Los de Emery suman 36 por los 37 del Manchester City y 39 del Arsenal. El United, con una victoria en los últimos cuatro partidos, se queda séptimo con 26.