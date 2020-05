Morientes da "un paso al lado" al no haber dimisión de Aganzo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Fernando Morientes anunció este miércoles que da "un paso al lado" en su intención de ser presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), después de conocer la intención del actual presidente, David Aganzo, de no dimitir, respaldado por su junta directiva.

"Todo comienza el otro día cuando dije que estaba pensándolo, era un dilema, hoy lo tengo mucho más claro. Aquella intervención cuando me lo estaba pensando, no podía mirar hacia otro lado, pero después de la decisión de la Junta de avalar la gestión del presidente de AFE, no es mi intención agravar la desunión. Es verdad que he hablado con muchos jugadores y se lo agradezco", dijo en declaraciones a 'El Partidazo de Cope', recogidas por Europa Press.

Morientes, que confirmó hace una semana en el mismo programa su intención de ser presidente de la AFE, reconoció que su proyecto era que fuese un proceso rápido a partir de una dimisión de Aganzo. "Al principio mi intención era que esto fuese un proceso corto. Ser la persona ante el posible cambio si el presidente dimitía. Que haya un proceso a largo plazo no entraba en mis planes", afirmó.

Aganzo afirmó este mismo miércoles que no va a presentar dimisión y que se siente "muy respaldado" pese a las acusaciones "falsas" en su contra. Morientes, que se retiró en 2010 tras jugar en el Real Madrid, Mónaco o Valencia, afirmó que da "un paso al lado" aunque volverá a responder a la llamada si el fútbol insiste.

"No era mi intención estar en una permanente campaña, un enfrentamiento. Los despachos del fútbol deben ser dignos de respeto y no deber ser una batalla personal por el puesto. Tengo que echarme a un lado. Hay gente que sigue empecinada que están unidos y yo pienso que no es así. He intentado hablar con todo el mundo estos días. Doy un paso al lado pero si es unánime la llamada del fútbol no voy a mirar a otro lado como dije", finalizó.