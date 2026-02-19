MotoGP celebrará en Adelaida su primera carrera urbana en 2027

Archivo - 20 QUARTARARO Fabio (fra), Monster Energy Yamaha MotoGP, Yamaha YZR-M1, action during the 2025 MotoGP Liquid Moly Australian Motorcycle Grand Prix on the Philip Island Circuit from October 17 to 18, in Phillip Island, Australia - Photo Studio Mi - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MotoGP celebrará en 2027 la primera carrera urbana de su historia en Adelaida, donde se disputará desde el año que viene el Gran Premio de Australia, reemplazando así a Phillip Island con un nuevo acuerdo de seis años de duración.

"MotoGP Sports Entertainment Group, el Gobierno de Australia Meridional y la ciudad de Adelaida han anunciado hoy que el Gran Premio de Australia se celebrará en un circuito urbano en Adelaida a partir de 2027", informó el comunicado de la competición, que avanzó un nuevo acuerdo de seis años de duración que entrará en vigor la próxima temporada, por lo que MotoGP competirá en el circuito urbano de Adelaida hasta 2032 incluido.

Así, Phillip Island abandonará el Mundial después de acoger 30 ediciones del GP de Australia. Ahora, este evento se celebrará en Adelaida durante tres días en noviembre de 2027; el circuito tendrá una longitud aproximada de 4,195 kilómetros con 18 curvas, lo que permitirá a los pilotos alcanzar velocidades de más de 340 km/h.

Según el comunicado, el diseño del trazado sigue el modelo del famoso circuito urbano de Adelaida que acogió eventos de Fórmula 1 entre 1985 y 1995, con los ajustes significativos necesarios para garantizar que la seguridad de los pilotos "siga siendo la prioridad número uno".

"La disposición de la ciudad, su cultura y su pasión por los grandes eventos hacen de Adelaida el lugar perfecto para un Gran Premio urbano de primera categoría, al estilo de un festival, lo que supone una oportunidad única para elevar la experiencia de los aficionados a un nuevo nivel", destacó MotoGP en su nota de prensa.

El director deportivo de MotoGP, Carlos Ezpeleta, reconoció que llevar el Mundial a Adelaida supone un "hito importante en la evolución del Mundial". "Esta ciudad tiene una reputación mundial por acoger grandes eventos deportivos, y la oportunidad de diseñar un circuito específico en las calles de la ciudad es algo realmente único en nuestro deporte", expresó.

"Desde el principio, junto con la FIM, nos aseguramos de que la seguridad no se viera comprometida: cada elemento del circuito urbano de Adelaida ha sido diseñado para cumplir con los más altos estándares del MotoGP moderno, lo que garantiza que los pilotos puedan correr a toda intensidad con total confianza", agregó.

Para Ezpeleta, Adelaida es "el lugar perfecto para el próximo capítulo de MotoGP en Australia". "Estamos muy emocionados por poder mostrar aquí un nuevo estilo de carreras y crear una verdadera celebración de nuestro deporte que acerque aún más a los aficionados a la acción. Esta asociación representa una ambición audaz tanto por parte de MotoGP como de Australia, y no podríamos estar más orgullosos de comenzar juntos este viaje", zanjó.

Por su parte, el primer ministro de Australia Meridional, Peter Malinauskas, ve esta noticia como "un gran logro" y "una prueba más del impulso real". "Ahora competimos con el resto del país por los mejores eventos del mundo, y estamos ganando. Acoger la primera carrera de MotoGP del mundo en un circuito urbano proporcionará a Adelaida una oferta verdaderamente única que sin duda atraerá a visitantes de otros estados y del extranjero", deseó.

"Se trata de mucho más que un evento de automovilismo de talla mundial: se trata de generar actividad económica para nuestro estado, apoyar el empleo y situar a Australia Meridional en el escenario mundial. Apoyamos los grandes eventos que aportan un fuerte rendimiento económico, y MotoGP hace precisamente eso. MotoGP está creciendo a un ritmo récord a nivel mundial, y Adelaida será ahora una parte fundamental de esa historia de crecimiento", concluyó.