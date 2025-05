AMP. Carlos Sainz: "Sigo enfocado en ganar más Dakares, pero he abierto el melón de plantearme presidir la FIA"

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallies Carlos Sainz expresó este miércoles que sigue "enfocado en ganar más Dakares", aunque ha "abierto el melón" de plantearse presentarse como candidato a presidir la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ya que entiende que "se podrían hacer muchas cosas para que mejorase".

"Sigo enfocado en ganar más Dakares, pero he abierto el melón de plantear esa opción (presentarse a presidir la FIA). Ha venido gente importante a mi alrededor. Estoy monitorizando qué opciones hay, entender cuál es la problemática de la FIA, y tengo claro que se podrían hacer muchas cosas para que mejorase. Estoy en el proceso de ver qué apoyos podría tener", dijo el madrileño en un evento de Plenergy en Madrid.

Al ganador de cuatro Rally Dakar le "gustaría ver una FIA más profesional, más cercana, más admirada y menos criticada". "Pero si tuviera que elegir algo, más profesionalizada, así el deporte daría un paso adelante. Muchas veces no he sido escuchado, era como pegarte contra la pared. Hay que estar más cerca de los organizadores, de las marcas, de los pilotos", explicó.

Aunque insistió en que su posible candidatura forma parte de un proceso y es algo que ve "lejano". "Cuando tenga toda la información, me afectará en mis ganas de ir hacia delante o no. No he dicho que me vaya a presentar, estoy estudiándolo. Cuando llegue el momento, si doy el paso, me lo tomaré de manera seria y empujaré fuerte. Esté yo o no, la FIA tiene que replantearse muchas cosas", defendió.

Además, no cree que ser padre de Carlos Sainz (Williams) vaya a ser un obstáculo. "La FIA es una entidad muy seria, compartimentada. Por lo que he podido intuir, no están preocupados los equipos por esto. Carlos no fue campeón de España por dos decisiones claras que se tomaron al contrario para que no pareciese que ganaba por ser el hijo de Carlos Sainz. Confío en la FIA", expresó.

"A día de hoy no puedo comentar nada, son rumores, una agenda, no sería justo decir algo que no ocurre. Si al final no me puedo presentar, será cuestión de si la gente o la FIA decide que hay conflictos de intereses... Cualquier persona que esté fuera de este mundo es muy difícil que se presente, y buscando siempre va a haber algo de relación", agregó sobre un posible veto del actual presidente, Mohammed ben Sulayem.

Uno de los asuntos que tratar en el futuro, quizá con Sainz como presidente, es la descarbonización del 'motorsport', teniendo claro que "el mundo va hacia ahí", aunque con matices. "El cambio de reglamentación en la F1 será a combustibles cien por cien sostenibles, con unos motores que van a ser 50% eléctricos y 50% de combustión, aunque hay dudas de que pueda ser así en algunos circuitos", relató.

"La sensibilidad es importante, pero hace falta dar a la gente, a los países, a los ingenieros, a las marcas, a los usuarios, el 'timing' correcto, y para mí no ha sido el correcto. Hay dudas, no hay infraestructuras, se pusieron fechas imposibles, no se ha escuchado a la industria. La convivencia va a durar. Por correr al final te acabas dando un tiro en el pie", reflexionó.

El piloto respondió a las preguntas de los medios tras desvelarse que es nuevo embajador de Plenergy, aunque "conocía bastante poco el tema de las gasolineras 'low cost'", algo que le dio "rabia". "Me comentaron que es la misma gasolina, y ahí me quedé realmente sorprendido. Me explicaron que es más barata porque no tienen tienda y eso repercute en el precio de la gasolina", reconoció.

"Lo primero que me llamó la atención es que son gasolineras modernas, cómodas, es muy fácil. La ventaja es que aquí no pagas dentro de la tienda, porque muchas veces implica perder tiempo. Es una idea brillante, y renunciar a ello es un poco de tontos. Es el repostaje inteligente, no es de cutre", añadió.

En Plenergy, eligen a Sainz porque "demuestra los valores del esfuerzo, la constancia y la superación, y traslada confianza", según explicó el fundador de la compañía, José Rodríguez Arellano. "Teníamos claro que era el momento de llegar a más conductores, porque existe cierto desconocimiento y escepticismo sobre la calidad del combustible. Pero nuestra calidad es máxima. Nos faltaba una voz autorizada y experta, y que mejor que esta fuera Carlos Sainz", dijo Teresa Moreno, directora de Marketing y Comunicación de la compañía.