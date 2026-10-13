AMP. La Guardia Civil cree que un exceso de velocidad provocó el accidente mortal en el Rally de Mallorca

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA DE MALLORCA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil cree que un exceso de velocidad provocó el accidente que dejó un muerto y una herida grave durante la sexta edición del Rally 550 Challenge de Mallorca.

El siniestro tuvo lugar el pasado viernes en el kilómetro 10 de la Ma-10 en dirección a Lluc desde Pollença, a la altura de Mortitx, y está siendo investigado por la unidad de Policía Judicial de Inca.

El piloto, un hombre alemán de 63 años llamado Klaus Rader, murió en el acto. Su copiloto, una mujer de 39 años y natural del mismo país, Christina Ettel, ingresó en el Hospital Universitario Son Espases con lesiones medulares.

Fuentes próximas a las pesquisas han indicado a Europa Press que la principal hipótesis es que el accidente estuviera provocado por el exceso de velocidad en el que circulaban las dos víctimas, aunque no se descartan otras posibilidades como deficiencias en la carretera.

En cualquier caso, el vehículo se salió de la vía en una curva y se precipitó por un barranco de varios metros de altura con los dos ocupantes dentro. Ambos tuvieron que ser rescatados por los bomberos.

Los investigadores han tomado declaración a los organizadores de la prueba deportiva, que fue suspendida en señal de luto. Al parecer, el coche de las víctimas era de apertura y no competía por la clasificación.

ESTADO DE LA HERIDA

Ettel ingresó en Son Espases tras el accidente, pero ha solicitado el alta médica voluntaria para ser trasladada a una clínica privada, según han indicado fuentes hospitalarias.

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de la red social Instagram, la mujer ha afirmado que sigue ingresada en una unidad de cuidados intensivos con fracturas en dos vértebras, una lesión por compresión en una tercera y un hematoma hepático.

Sin embargo, ha querido aclarar que conserva una "completa movilidad" en los brazos y las piernas después de que algunos medios de comunicación publicaran informaciones "erróneas".

"Gracias a todos por vuestros mensajes y vuestro apoyo. De verdad que significa mucho para mí", ha escrito Ettel, quien ha agradecido al organizador del Rally Challenge Mallorca y a su esposa el "increíble apoyo" que le han brindado.

Ha hecho extensivo su agradecimiento a los amigos del fallecido que "hicieron todo lo posible" para que le trasladaran "al mejor hospital posible" y recibiera "la mejor atención médica".

Por último, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia y seres queridos de su compañero. "Descansa en paz, Klaus", ha escrito.