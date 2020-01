Motor.- Carlos Sainz y Lucas Cruz, homenajeados por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

Publicado 23/01/2020 14:10:55 CET

Los pilotos españoles Carlos Sainz y Lucas Cruz (Mini) fueron homenajeados este jueves por su triunfo en el Rally Dakar en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, donde fueron elogiados por su "pasión, esfuerzo y sacrificio" y su capacidad para trabajar en equipo en pos "de un objetivo común".

En primer lugar, Sainz y Cruz acudieron a la sede del Gobierno regional, donde fueron recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso que recalcó "la pasión, esfuerzo y sacrificio" de ambos. "Lo habéis conseguido sin levantar el pie del acelerador, ganando tiempo al reloj y haciendo sobre todo pequeño al horizonte. Nosotros como país en la resistencia nos crecemos", manifestó.

La dirigente hizo hincapié en que "las cosas que cuestan conquistarlas son las que más se valoran". "Situáis al deporte español en lo más alto y conseguís que nuestro país vuelva a ser otra vez un lugar de referencia para tantas personas fuera de nuestras fronteras", declaró, valorando el trabajo "en equipo".

Tras proyectar un vídeo de la prueba y entregarles una placa conmemorativa, Sainz agradeció las muestras de afecto recibidas y recordó que "ganar es muy bonito pero hay mucho esfuerzo detrás". "Por esto, cuando se consiguen los objetivos, la satisfacción es tremenda. Estoy muy orgulloso de poder traer este pesado trofeo a España y a Madrid. Para mi es un orgullo poder subir al podio", subrayó.

A los más jóvenes les invitó a que luchen "por sus sueños sin temor a conseguirlo, con un buen plan, con buena disciplina" mientras que a los "más maduros" les ha dicho que la "edad está en la cabeza" y que solo hace falta "ilusión y ganas".

MARTÍNEZ ALMEIDA: "ERES UNO DE NUESTROS MADRILEÑOS MÁS ILUSTRES"

Posteriormente, los dos pilotos de Mini se dirigieron al Ayuntamiento de la ciudad donde fueron recibidos por el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.

"Qué decir de uno de nuestros madrileños más ilustres y del que más orgullosos tenemos que sentirnos. A mí me hace especial ilusión que Carlos Sainz esté aquí porque hace 30 años había un 'pequeñín', y en eso no he cambiado tanto, que estaba en un campo de tierra del colegio, y vino a Carlos Sainz hacernos una demostración, después de ganar su primer Mundial en el año 1989 ", añadió el regidor, que destacó que el veterano piloto español y su compañero apostasen por "un objetivo común".

"Era ganar y por lo tanto no cabían los reproches ni cabían los enfados, sino que teníais que trabajar siempre conjuntamente y en equipo", apuntó, elogiando también a Cruz. "Debes ser el mejor copiloto del mundo porque solo ganas con él. Y yo creo que tiene mucha razón porque, desde luego, si no eres el mejor, eres de lo mejores copilotos del mundo ya que sabes construir y formar un equipo aunque no hables de fútbol en el coche", señaló con una sonrisa Martínez Almeida.

Por su parte, Begoña Villacís aseguró que Sainz forma "parte de la historia de España" y resaltó el "orgullo" que le genera a Madrid tener a "alguien que es reconocido por levantarse todas y cada una de las veces que se ha caído y que ha demostrado su solidaridad, no en una ciudad como Madrid, sino en un sitio como el desierto. Creo que llenas de valores no sólo tu figura sino la ciudad de Madrid. Sigue ganando", indicó.

Por su parte, el piloto agradeció a su compañero y copiloto Lucas Cruz, ya que "sin él no hubiera sido posible esta victoria". "Estoy muy orgulloso de haber conseguido todo lo que he conseguido. Cada premio se agradece. Con esta edad, con 57 años, se ve todo diferente, no es igual que con 35. Quiero animaros a todos los que estáis cerca de mi quinta, a qué sigáis con las cosas que os gusta hacer", añadió.

"Ver hoy a todo el Ayuntamiento me produce una gran satisfacción. Os animo a que sigáis haciendo esta ciudad mejor de lo que es, que es difícil. Lucas y yo somos de diferentes ciudades, pero nos unimos por un mismo objetivo", señaló.

El copiloto catalán consideró la victoria "de todos" y celebró poder disfrutarla también en la capital. "A mí me gusta mucho Madrid, a pesar de no ser de aquí. Siempre que vengo la disfruto, es una ciudad muy bonita y siempre me gusta conocer ciudades", concluyó.