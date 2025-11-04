MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto Carlos Sainz (Madrid, 1962) ha recibido el V Premio Madrileño del Año, que concede anualmente la Fundación Madrileño del Año, como reconocimiento a la excelencia de su trayectoria en el automovilismo mundial.

Durante la entrega del galardón, una ceremonia celebrada la noche de este lunes en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, hizo entrega de este reconocimiento al piloto de rallies y doble campeón mundial.

"Sainz fue uno de los pioneros que, en deportes muy distintos, abrieron un camino que después otros han seguido, enseñándonos que no había nada que impidiera no ya competir, sino ganar", ha destacado Sanz.

El premio Madrileño del Año reconoce a personas que destacan por su contribución al desarrollo económico, social o cultural de la ciudad, así como por su compromiso con causas que favorezcan el progreso de la sociedad madrileña en su conjunto, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Representas a la perfección el espíritu de este Madrid que, desde su libertad, siempre busca nuevos retos que superar", ha subrayado la vicealcaldesa, recordando que cuando Sainz dejó de competir en los campeonatos del mundo de rallies comenzó a correr el Dakar, "una de las competiciones más duras y legendarias".

Sainz debutó en el automovilismo en 1980, logrando su primer campeonato de España de rallies en 1987, que revalidó al año siguiente. En 1990, fue el primer español en proclamarse campeón del mundo, título que revalidaría dos años después. También fue subcampeón cuatro veces y tercer clasificado otras cinco.

En 2004, anunció su retirada del Mundial de Rallies y, dos años después, reapareció en el Rally Dakar, que ha ganado en 2010, 2018, 2020 y 2024, la última con 61 años. Ha obtenido el premio Princesa de Asturias de los Deportes (2020) y ha sido elegido el mejor piloto del Mundial de Rallies en una votación internacional.

Este galardón ha reconocido en sus ediciones anteriores la trayectoria de la historiadora Carmen Iglesias, el doctor Juan Abarca Cidón, Mario Vargas Llosa y Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.